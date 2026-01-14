Австралийски аматьор отстрани Синер и спечели 1 милион долара

Австралийският аматьор Джордан Смит отстрани световния номер 2 Яник Синер и спечели 1 милион долара от турнира One Point Slam, който е част от подготовката за Откритото първенство по тенис на Австралия.

Надпреварата противопостави аматьори, знаменитости и 24 елитни професионалисти, включително Карлос Алкарас (Испания), Яник Синер (Италия) и Ига Швьонтек (Полша). Форматът беше до първа спечелена точка, като професионалистите дори нямаха шанс да сервират отново при неуспешен първи опит.

Джордан Смит, който получи шанс да участва в качеството си на шампион на австралийския щат Нов Южен Уелс, победи двукратния шампион от Откритото първенство на Австралия - Яник Синер (Италия) и номер 4 с света при жените Аманда Анисимова (САЩ), преди да се изправи срещу Джоана Гарланд (Тайван) във финала.

117-ата в света Гарланд пък стигна мача за титлата, след като отстрани световния номер 3 Александър Зверев (Германия), бившия финалист от Уимбълдън Ник Кирьос (Гърция) и Мария Сакари (Гърция).

„Не знам вече. Идвайки тук тази вечер, щях да се радвам да спечеля дори една точка. Бях много притеснен, но се насладих на участието си. Беше страхотно преживяване“, каза Смит в интервю след триумфа на финала, цитиран от агенция Ройтерс.

Мария Сакари победи номер 1 при мъжете Карлос Алкарас, след като испанецът рискува с дропшот, който завърши в мрежата.

„Дропшотът е моят удар, не знам какво се случи“, каза шеговито Алкарас.

Шесткратният шампион от Големия шлем Ига Швьонтек загуби от испанеца Педро Мартинес (Испания), който пък възхити зрителите с изненадващ сервис отдолу срещу Александър Бублик (Казахстан).

„Дадох му да опита от собственото си лекарство“, каза Мартинес по адрес на казахстанеца, който е известен с подобни изпълнения.

Откритото първенство на Австралия започва на 18 януари.

