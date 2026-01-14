Центърът на UFC вече ще се нарича Meta APEX

Емблематичната зала на най-популярната ММА организация в света UFC, UFC APEX, получава ново наименование в резултат на задълбочаващото се партньорство с технологичния гигант Meta.

Новината беше обявена в сряда сутринта от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт. Той потвърди, че в бъдеще съоръжението ще бъде познато като Meta APEX.

Залата UFC Apex се превърна в основна сцена за множество събития на организацията, след като UFC поднови своята дейност по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. В нея се провеждат голяма част от галавечерите от сериите Fight Night, шоуто Dana White's Contender Series, двубои от риалити формата "The Ultimate Fighter", както и турнири по бразилско жиу-жицу.

Вече преименуваната на Meta APEX арена ще продължи да бъде домакин на всички тези събития. Към тях ще се присъедини и боксовата верига Zuffa Boxing, която стартира на 23 януари с главен мач между Калъм Уолш и Карлос Окампо.

Ирландец оглавява първата боксова гала на UFC

Партньорството между UFC и Meta датира от 2025 г. Изпълнителният директор на Meta, Марк Зукърбърг, е известен като страстен почитател на смесените бойни изкуства и често присъства на големи събития. Той дори беше в ъгъла на Александър Волкановски по време на битката му за титлата в категория „перо“ срещу Илия Топурия на UFC 298.

