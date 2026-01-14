Популярни
Коста се качва в полутежка категория за сблъсък с непобеден руснак

  • 14 яну 2026 | 10:46
  • 256
  • 0

Пауло Коста преминава в полутежка категория, където ще се опита да нанесе първа загуба на един от набиращите скорост бойци в дивизията.

Американската медия mmafighting.com споделя, че Коста ще се изправи срещу Азамат Мурзаканов на събитието UFC 327. Галавечерта ще се проведе на 11-и април, като се очаква домакин да бъде Маями, въпреки че от UFC все още не са го обявили официално. Първи за новината съобщи Лаерте Виана в Twitter.

Мурзаканов може да се похвали с перфектен актив от 16 победи и нито една загуба, включително шест поредни успеха в UFC. „Професионалиста“ ще направи първата си поява за 2026 г. след успешна 2025 г., в която записа две победи с нокаут в първия рунд – срещу Александър Ракич и Брендсон Рибейро.

Бившият претендент за титла в средна категория се качва в по-висока теглова дивизия, след като се завърна към победите с успех със съдийско решение над Роман Копилов на UFC 318 през юли. Тази победа прекъсна серия от две поредни загуби за бразилеца, чийто актив в последните му шест мача е 2-4.

В този период той допусна поражения от Шон Стрикланд, Робърт Уитакър и Израел Адесаня в единствения си двубой за титлата. Единствената поява на Коста в полутежка категория досега беше през октомври 2021 г. на UFC Vegas 41, когато той загуби със съдийско решение, а двубоят се проведе в тази категория поради проблеми със свалянето на килограми.

