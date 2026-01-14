Популярни
Още едно голямо име бе добавено към UFC Мексико

  • 14 яну 2026 | 10:54
Завръщането на UFC в Мексико Сити ще включва и интригуваща битка между двама бойци от ранглистата в категория петел.

Американската медия mmafighting.com споделя, че Марлон Вера ще се изправи срещу Давид Мартинес на събитието UFC Мексико. Галавечерта ще се проведе на 28-и февруари в "Arena CDMX".

Вера ще се опита да се върне на победния път, след като влиза в срещата със серия от три поредни загуби. „Чито“ се изправи срещу Шон О'Мали за титлата в категория петел на UFC 299 през март 2024 г., където загуби с единодушно решение. Оттогава Вера допусна поражения със съдийски решения от Дейвисон Фигередо и от Айман Захаби на UFC Ванкувър през октомври.

От своя страна, Мартинес вече намери място в ранглистата на категорията само след две появи в октагона. Възпитаникът на "Contender Series" дебютира в UFC с нокаут в първия рунд срещу Саймон Оливейра. Във втория си мач през септември 2025 той записа впечатляваща победа със съдийско решение над Роб Фонт.

Основното събитие на UFC Мексико ще бъде двубой в категория муха между бившия шампион Брандън Морено и Асу Алмабаев.

