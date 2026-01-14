Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Адесаня оглавява бойна гала в Сиатъл

Адесаня оглавява бойна гала в Сиатъл

  • 14 яну 2026 | 10:38
  • 321
  • 0

Бившият шампион в средна категория Израел Адесаня ще се опита да прекъсне серия от три поредни загуби при завръщането си през март. Някогашният носител на титлата в средна категория се завръща в октагона, като ще оглави предстоящата галавечер UFC Сиатъл. Негов съперник ще бъде Джо Пакфър, а събитието е насрочено за 28 март в "Climate Pledge Arena".

Новината за двубоя беше официално обявена от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайтвъв вторник.

След доминиращ период като шампион Адесаня се намира в труден етап от кариерата си - той е в серия от поражения от Шон Стрикланд, Дрикус Дю Плеси и Насурдин Имавов.

Сега той ще се опита да се върне към победите срещу Пайфър, който влиза в битката след три поредни успеха над Марк-Андре Барио, Келвин Гастелъм и Абус Магомедов. Пайфър има само една загуба в UFC – със съдийско решение от Джак Хермансон и може да се похвали с общ актив от 6-1 в организацията, като пет от победите му са с приключване.

Окончателният списък с битки и редът им за UFC Сиатъл все още не са обявени.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Григор Саруханян за бокса без ръкавици, враждата с Марио Вергиев и новите му цели

Григор Саруханян за бокса без ръкавици, враждата с Марио Вергиев и новите му цели

  • 13 яну 2026 | 19:23
  • 10695
  • 11
Конър Бен е съвсем близо до битка с Райън Гарсия?

Конър Бен е съвсем близо до битка с Райън Гарсия?

  • 13 яну 2026 | 19:06
  • 994
  • 0
Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

Контузия на Моузес Итаума отлага планираната за този месец битка

  • 13 яну 2026 | 14:42
  • 919
  • 0
SENSHI открива 2026 с елитен лагер

SENSHI открива 2026 с елитен лагер

  • 13 яну 2026 | 14:30
  • 506
  • 0
Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

  • 13 яну 2026 | 11:17
  • 1451
  • 0
Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

Сбиване прекъсна борчески турнир в Грозни

  • 13 яну 2026 | 11:01
  • 767
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 18288
  • 33
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 5058
  • 1
Рупанов подписва в Полша до часове

Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 2991
  • 1
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 12966
  • 10
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7886
  • 4
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2889
  • 0