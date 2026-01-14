Адесаня оглавява бойна гала в Сиатъл

Бившият шампион в средна категория Израел Адесаня ще се опита да прекъсне серия от три поредни загуби при завръщането си през март. Някогашният носител на титлата в средна категория се завръща в октагона, като ще оглави предстоящата галавечер UFC Сиатъл. Негов съперник ще бъде Джо Пакфър, а събитието е насрочено за 28 март в "Climate Pledge Arena".

Новината за двубоя беше официално обявена от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайтвъв вторник.

След доминиращ период като шампион Адесаня се намира в труден етап от кариерата си - той е в серия от поражения от Шон Стрикланд, Дрикус Дю Плеси и Насурдин Имавов.

Сега той ще се опита да се върне към победите срещу Пайфър, който влиза в битката след три поредни успеха над Марк-Андре Барио, Келвин Гастелъм и Абус Магомедов. Пайфър има само една загуба в UFC – със съдийско решение от Джак Хермансон и може да се похвали с общ актив от 6-1 в организацията, като пет от победите му са с приключване.

Окончателният списък с битки и редът им за UFC Сиатъл все още не са обявени.