  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Какво предстои в кръг №17 от Sesame НБЛ

Какво предстои в кръг №17 от Sesame НБЛ

  • 14 яну 2026 | 16:25
  • 328
  • 0
Какво предстои в кръг №17 от Sesame НБЛ

Дерби в Плевен открива кръг №17 от Sesame Национална баскетболна лига. Един срещу друг на 16 януари (петък) от 19:15 часа ще се изправят отборите на Спартак Плевен и Черно море Тича.

На следващия ден (17 януари) ще се изиграят два мача. От 17:00 часа Шумен приема Академик Бултекс 99 в зала "Младост", а от 18:00 часа Локомотив Пловдив е домакин за Ботев Враца в зала "Сила".

В неделя (18 януари) от 13:00 часа в "Арена Самоков" е сблъсъкът между Рилски спортист и Берое Стара Загора.

Кръгът завършва със среща между Левски и Балкан на 19 януари (понеделник) от 19:30 часа в столичната зала "Триадица".

