Изненадващо! Основен играч напусна Рилски спортист

  • 14 яну 2026 | 16:01
  • 2673
  • 1
Големи промени настъпиха в състава на Рилски спортист. Шампионите се разделиха с основния си гард Камау Стоукс.

Американският баскетболист напусна България в посока Латвия, където ще облече екипа на Рига.

"ОФИЦИАЛНО. Клиентът ни Камау Стоукс официално подписа договор с ВЕФ Рига — най-успешният и най-голям клуб в Латвия, влизайки в сезона с една ясна цел: да спечели всичко.

С ценен опит в Европа, включително Нимбурк (Чехия), Мажейкяй (Литва), Старогард Гдански (Полша), Рилски (България) и Стяуа Букурещ, Камау носи доказани лидерски качества, издръжливост и способност да се справя в критични моменти.

Истински лидер на терена. С менталитет на победител.

Развълнуван за следващата глава с исторически клуб и големи амбиции.", написаха от агенцията на играча в социалните мрежи.

В следващия кръг от Sesame Национална баскетболна лига Рилецо е домакин на Берое Стара Загора. Срещата е на 18 януари (неделя) от 13:00 часа в "Арена Самоков".

