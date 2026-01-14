Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  Етър с трансферен удар

Етър с трансферен удар

  • 14 яну 2026 | 16:12
  • 1132
  • 0
Етър с трансферен удар

Етър направи трансферен удар, като привлече 25-годишния централен защитник Никола Борисов! Бранителят, който неотдавна разтрогна по взаимно съгласие с „Монтана“, бе желана цел на доста отбори, но предпочете „виолетовите“.

Никола Борисов е роден на 14 юли 2000 г. и е юноша на „Левски“. Кариерата му преминава през „Витоша“ (Бистрица), „Струмска слава“ (Радомир), ЦСКА 1948 II, а през последните три години носи екипа на „Монтана“, с който изигра 73 мача, в които вкара и 5 гола. В професионалния футбол има солидна визитка от общо 141 мача и 8 гола. Основният му пост е централен защитник, но има опит и като десен бек.

„С привличането на Никола Борисов постигаме надграждане и на защитната линия. Вярваме, че с опита и качествата си ще допринесе за още по-добрия облик на „виолетовите“ тази пролет! С идването му зимната селекция на тима може да се счита за приключена“, обявиха от великотърновския клуб. В „Етър“ защитникът ще носи №15.

„Разделихме се по взаимно съгласие с „Монтана“ и получих доста предложения от други отбори. Прецених обаче, че за моето развитие ще е най-добре да дойда в „Етър“. И условията, и най-вече треньорът и отношението повлияха да дойда във Велико Търново. Това е моят избор! Познавам се с доста от момчетата, с Иван Иванов не съм работил досега, но имам голямо желание да го направя. Очаквам да помогна на „виолетовите“ да спечелим колкото може повече точки и мачове и развитието на всички заедно като отбор, а „Етър“ да върви напред!“, заяви след подписването на договора си Никола Борисов

