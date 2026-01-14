Популярни
Да станеш за резил: тенисист се обърка, че е спечелил, а после загуби

  • 14 яну 2026 | 16:00
  • 717
  • 0
Австрийския тенисист Себастиан Офнер, който е номер 131 в световната ранглиста, бе елиминиран жестоко в квалификациите на Откритото първенство на Австралия от американеца Нишеш Басавареди след 6:4, 4:6, 6:7 (11), предаде АФП.

Офнер направи седма точка за 7:1 в тайбрека на третия сет, като вдигна победно ръце и тръгна към мрежата, за да поздрави съперника си, показваюки с пръст до главата си, че е изиграл много интелигентно последните точки. Той обаче демонстрира непознаване на правилника, тъй като тайбрекът в решителния сет се играе до десет точки и бе върнат в игра от съдията. Това повлия на австриеца, който остави съперникът му да го застигне при 9:9, а след това и да вземе крайната победа с 13:11.

"Знаех, че остава още време. В супер тайбрека винаги има шанс и продължих да вярвам и да се боря", коментира след успеха Басавареди, който е под номер 239 в ранглистата. "Видях, че той е все по-напрегнат, а топките бяха износени и беше война при всяко разиграване. Целта ми беше да връщам топката в корта", добави той.

20-годишният американец ще играе в третия кръг на квалификациите в Мелбърн срещу британеца Джордж Лофхагън (№211) и при успех ще влезе в основната схема на турнира от Големия шлем.

Снимки: Imago

