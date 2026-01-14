Дария Великова спечели мач в Египет

Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Участващата с „уайлд кард“ българка надделя над квалификантката Жозефин Кунц (Швейцария) с 3:6, 6:2, 6:2 след малко повече от два часа и половина на корта.

21-годишната Великова допусна ранен пробив, който се оказа решаващ за изхода на първия сет. Във втората част българката реализира брейк в началото и не допусна да бъде застигната, а в решителния трети сет тя направи серия от четири поредни гейма, за да триумфира.

Друга българка – Лидия Енчева, поставена под номер 5, ще започне по-късно днес участието си в схемата поединично срещу Луна Зопа (Франция).