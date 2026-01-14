Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Дария Великова спечели мач в Египет

Дария Великова спечели мач в Египет

  • 14 яну 2026 | 15:44
  • 300
  • 0
Дария Великова спечели мач в Египет

Дария Великова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Участващата с „уайлд кард“ българка надделя над квалификантката Жозефин Кунц (Швейцария) с 3:6, 6:2, 6:2 след малко повече от два часа и половина на корта.

21-годишната Великова допусна ранен пробив, който се оказа решаващ за изхода на първия сет. Във втората част българката реализира брейк в началото и не допусна да бъде застигната, а в решителния трети сет тя направи серия от четири поредни гейма, за да триумфира.

Друга българка – Лидия Енчева, поставена под номер 5, ще започне по-късно днес участието си в схемата поединично срещу Луна Зопа (Франция).

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

  • 14 яну 2026 | 13:52
  • 371
  • 0
Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

  • 14 яну 2026 | 13:02
  • 309
  • 1
Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

  • 14 яну 2026 | 13:00
  • 362
  • 0
Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

  • 14 яну 2026 | 12:35
  • 250
  • 0
Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

  • 14 яну 2026 | 06:04
  • 8951
  • 11
Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

  • 14 яну 2026 | 03:49
  • 7642
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

  • 14 яну 2026 | 17:00
  • 12511
  • 11
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 16245
  • 21
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 12216
  • 7
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 54386
  • 171
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 18132
  • 35
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 22122
  • 14