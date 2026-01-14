Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мелис Расим и Беатрис Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Анталия

Мелис Расим и Беатрис Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Анталия

  • 14 яну 2026 | 15:24
  • 213
  • 0
Мелис Расим и Беатрис Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Анталия

Мелис Расим и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българките бяха в пълен синхрон и след безкомпромисна игра дадоха само един гейм на представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан, побеждавайки ги с 6:0, 6:1.

Следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Анхела Фита Болуда (Испания) и Илена Ил-Албон (Швейцария).

По-рано през деня Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл след успех срещу преминалата през квалификациите Мелис Расим с 3:6, 6:3, 6:3, а във вторник 18-годишната Росица Денчева победи рускинята Даря Лодикова с 6:2, 6:1.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

  • 14 яну 2026 | 13:52
  • 369
  • 0
Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

  • 14 яну 2026 | 13:02
  • 308
  • 1
Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

  • 14 яну 2026 | 13:00
  • 361
  • 0
Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

  • 14 яну 2026 | 12:35
  • 250
  • 0
Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

  • 14 яну 2026 | 06:04
  • 8948
  • 11
Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

  • 14 яну 2026 | 03:49
  • 7642
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), "армейците" с трима дебютанти и нов капитан

  • 14 яну 2026 | 17:00
  • 12419
  • 6
Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

  • 14 яну 2026 | 15:34
  • 16159
  • 21
Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

  • 14 яну 2026 | 16:49
  • 12146
  • 7
Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 54328
  • 169
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 18096
  • 35
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 22100
  • 14