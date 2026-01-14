Мелис Расим и Беатрис Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Анталия

Мелис Расим и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българките бяха в пълен синхрон и след безкомпромисна игра дадоха само един гейм на представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан, побеждавайки ги с 6:0, 6:1.

Следващите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Анхела Фита Болуда (Испания) и Илена Ил-Албон (Швейцария).

По-рано през деня Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл след успех срещу преминалата през квалификациите Мелис Расим с 3:6, 6:3, 6:3, а във вторник 18-годишната Росица Денчева победи рускинята Даря Лодикова с 6:2, 6:1.