  Зам.-министър Петър Младенов присъства на церемонията Спортист на годината на 166. СУ "Васил Левски"

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов присъства на церемонията Спортист на годината на 166. Спортно училище „Васил Левски“. Младенов връчи наградите за №1 през годината на Симона Иванова (волейбол), Димана Иванова (волейбол) и Магдалена Вълкова (художествена гимнастика).

Симона Иванова и Димана Иванова завоюваха световната титла по волейбол с националния отбор за девойки, като на финала надиграха тима на САЩ.

Магдалена Вълкова спечели златен медал на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика за девойки в София, както и злато в отборната надпревара като част от националния отбор на България.

По време на церемонията бяха отличени и най-добрите треньори за 2025 година, които имат ключова роля за високите спортни постижения на учениците.

Заместник-министър Младенов поздрави ръководството на 166. СУ „Васил Левски“ за последователната работа, както и треньорите и родителите за подкрепата към състезателите, без която успехите им не биха били възможни.

