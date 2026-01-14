Популярни
Бен Шелтън започна с победа в Окланд

  • 14 яну 2026 | 14:52
  • 252
  • 0
Бен Шелтън започна с победа в Окланд

Водачът в схемата на турнира на твърда настилка в Окланд, Нова Зеландия Бен Шелтън започна с победа участието си в надпреварата.

В двубой от втория кръг американецът спечели със 7:5, 6:4 срещу аржентинеца Франсиско Комесана, за да запише победен старт за 2026 година.

Шелтън реализира общо два пробива в мача, като те бяха в серия от пет последователни гейма в края на първия сет и началото на втория, с която пречупи своя съперник.

За място сред най-добрите четирима американецът ще играе с друг аржентинец - Себастиан Баес, който отстрани Дженсън Бруксби от САЩ със 7:5, 6:0.

От турнира обаче отпадна вторият в схемата Каспер Рууд. Норвежецът претърпя поражение с 4:6, 4:6 от унгареца Фабиан Марожан. Рууд загуби първото и последното си подаване в мача и в същото време успя да стигне до само една точка за пробив за целия мач, която не реализира.

На четвъртфиналите Марожан ще срещне американския квалификант Елиът Специри, който се справи с номер 8 в схемата Нуно Боржеш от Португалия със 7:6(6), 6:4.

Чехът Якуб Меншик, номер 3 в схемата, продължава напред след успех с 6:1, 3:6, 6:3 над Хамад Меджедович от Сърбия. Неговият следващ опонент е французинът Джовани Мпечи Перикар, спечелил с 4:6, 6:3, 7:6(4) срещу британеца Камерън Нори.

Снимки: Imago

