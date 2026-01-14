Рики Брабек поведе в рали "Дакар" след тежко падане на Сандърс

Пилотът на Хонда Адриен ван Беверен спечели своята първа етапна победа в тазгодишното издание на рали „Дакар“, след като беше най-бърз в днешния десети етап на състезанието, който беше с дължина от 410 състезателни километра.

Monster Energy Honda HRC on top once more — and a first #Dakar2026 win for Adrien Van Beveren 🙌🇫🇷#DakarInSaudi pic.twitter.com/OAKtKQTKp4 — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

Френският състезател измина дистанцията за 4:15:43 часа, изпреварвайки с 3:49 минути своя съотборник Рики Брабек, който първоначално даде четвърто време с пасив от 5:26. Американецът обаче получи компенсация от 1:37 минути от страна на организаторите, тъй като в даден момент той спря да асистира на катастрофирали Дениъл Сандърс от КТМ.

Respect. A crucial moment in this year’s race as Daniel Sanders crashed on Stage 🔟 and Ricky Brabec was there by his rival’s side to assist 🤝#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BQeZJOvSIj — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

Миналогодишният победител и лидер в генералното класиране в началото на деня падна тежко 138 километра след началото на етапа и нарани своето ляво рамо. Въпреки това австралиецът продължи и стигна до финала на етап, но загуби близо половин час, с което и лидерската позиция в битката за победата.

After a scary crash, Daniel Sanders is back at the bivouac. Drop your support messages below ❤️⬇️#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/7QNaOXTGNR — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026

Трети в класирането за деня се нареди Лучиано Бенавидес (КТМ), който завърши на 4:04 от Ван Беверен, зад него в топ 5 влязоха още Скайлър Хоус (Хонда) и Начо Консехо (Херо). Двамата изостанаха със съответно 4:51 и 6:34 от етапния победител Ван Беверен.

В генералното класиране три етапа преди края лидер с общо време от 41:35:13 часа е Брабек, който води със само 56 секунди пред Бенавидес. Трети на 15:43 от лидера се движи Тоша Шарейна, който даде осмо време днес, а след етапната си победа Ван Беверен се придвижи на шестата позиция на 58:25 от Брабек. След загубения близо половин час Сандърс се смъкна на четвъртото място с пасив от 17:37, но все още не се знае дали австралиецът ще продължи в надпреварата.

А тя продължава утре с 11-я етап между Биша и Ал Хенакия, който за мотоциклетистите ще бъде с обща дължина от 883 километра. От тях едва 346 ще бъдат за време, а останалите 537 ще са преходни.

Снимки: Imago