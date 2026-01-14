Популярни
Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

  • 14 яну 2026 | 13:52
  • 264
  • 0
Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

Поставеният под номер едно Алехандро Давидович Фокина си осигури участие в четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка от сериите АТР 250 в Аделаида (Австралия).

Испанецът победи участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Ринки Хиджиката с 6:3, 6:2 за час и 23 минути. Давидович Фокина реализира по три пробива и в двата сета, и не срещна затруднения по пътя към успеха. В следващия кръг той ще се изправи срещу Валентeн Вашро (Монако), който продължи напред без игра, след като опонентът му Танаси Кокинакис (Австралия) се отказа заради контузия в рамото.

Американецът Томи Пол отстрани сънародника си Райли Опелка с 6:4, 6:4 с по един брейк и в двата сета. В четвъртфиналната фаза Пол ще спори за място на полуфиналите с квалификанта Александър Вукич (Австралия), който победи Андреа Вавасори с 6:2, 7:6(5).

Юго Юмбер (Франция) постигна успех срещу Талон Грикспоор (Нидерландия) с 6:4, 6:1 и ще срещне Александър Шевченко (Казахстан) в следващата фаза. Казахстанецът елиминира Мартон Фучович (Унгария) с 6:3, 7:6(6).

Последната четвъртфинална двойка е Томас Махач (Чехия) срещу Хауме Мунар (Испания). Чехът победи Кeнтeн Алис (Франция) с 6:4, 6:2, докато испанецът надви Франсиско Серундоло (Аржентина) с 3:6, 7:5, 6:4.

Снимки: Imago

