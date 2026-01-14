Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. В Стара Загора раздават спортните отличия за 2025 година на специална церемония в четвъртък

В Стара Загора раздават спортните отличия за 2025 година на специална церемония в четвъртък

  • 14 яну 2026 | 13:39
  • 223
  • 0
В Стара Загора раздават спортните отличия за 2025 година на специална церемония в четвъртък

Спортистът на Стара Загора за 2025 година ще бъде обявен утре по време на специална церемония в Държавна опера-Стара Загора, съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Отличията ще бъдат връчени на състезатели, които през 2025 година са постигнали значими резултати и са допринесли за утвърждаването на Стара Загора като град с активен и развиващ се спортен живот, допълни Крумов.

По време на церемонията ще бъдат връчени отличията „Спортист №1 на 2025 година“, „Най-перспективен състезател №1 на 2025 година“, както и други специални спортни награди.

Номинациите се правят от спортните клубове на територията на общината, а победителите във всяка категория се определят от 10-членна комисия, включваща утвърдени спортни експерти и журналисти. Наградите се присъждат за изключителни спортни постижения и реален принос към развитието на спорта в Стара Загора.

Инициативата „Спортист на годината“, която се организира за 30-а поредна година, има за цел да отличи онези спортисти, отбори и треньори, които със своя талант, професионализъм и личен пример вдъхновяват младите хора и допринасят за популяризирането и развитието на спорта в общината.

Припомняме, че за „Спортист №1 на 2024 година“ бе избран Тихомир Иванов, Състезател на Спортен клуб по лека атлетика „Берое“, за своите изключителни спортни постижения.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Йоана Илиева се изкачи до №2 в световната ранглиста на сабя

Йоана Илиева се изкачи до №2 в световната ранглиста на сабя

  • 13 яну 2026 | 20:27
  • 5038
  • 3
Smart Poker Tour High Stakes & Heads-Up Championship в Casino Monte в края на януари

Smart Poker Tour High Stakes & Heads-Up Championship в Casino Monte в края на януари

  • 13 яну 2026 | 18:14
  • 817
  • 0
Йонас Вингегор ще дебютира в Джиро д'Италия, която стартира от България през тази година

Йонас Вингегор ще дебютира в Джиро д'Италия, която стартира от България през тази година

  • 13 яну 2026 | 17:45
  • 1904
  • 1
Нови големи промени в световния шахмат

Нови големи промени в световния шахмат

  • 13 яну 2026 | 14:08
  • 789
  • 0
Нова книга на Николай Велчев разказва за най-красивите партии в историята на шахмата

Нова книга на Николай Велчев разказва за най-красивите партии в историята на шахмата

  • 13 яну 2026 | 11:50
  • 453
  • 0
Българският етап на Tour de France стартира това лято заедно със класическата Обиколка на Франция

Българският етап на Tour de France стартира това лято заедно със класическата Обиколка на Франция

  • 13 яну 2026 | 11:47
  • 548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 38236
  • 116
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 8208
  • 14
Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

  • 14 яну 2026 | 15:02
  • 2195
  • 2
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 17940
  • 11
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 27683
  • 17
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 16952
  • 8