В Стара Загора раздават спортните отличия за 2025 година на специална церемония в четвъртък

Спортистът на Стара Загора за 2025 година ще бъде обявен утре по време на специална церемония в Държавна опера-Стара Загора, съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Отличията ще бъдат връчени на състезатели, които през 2025 година са постигнали значими резултати и са допринесли за утвърждаването на Стара Загора като град с активен и развиващ се спортен живот, допълни Крумов.

По време на церемонията ще бъдат връчени отличията „Спортист №1 на 2025 година“, „Най-перспективен състезател №1 на 2025 година“, както и други специални спортни награди.

Номинациите се правят от спортните клубове на територията на общината, а победителите във всяка категория се определят от 10-членна комисия, включваща утвърдени спортни експерти и журналисти. Наградите се присъждат за изключителни спортни постижения и реален принос към развитието на спорта в Стара Загора.

Инициативата „Спортист на годината“, която се организира за 30-а поредна година, има за цел да отличи онези спортисти, отбори и треньори, които със своя талант, професионализъм и личен пример вдъхновяват младите хора и допринасят за популяризирането и развитието на спорта в общината.

Припомняме, че за „Спортист №1 на 2024 година“ бе избран Тихомир Иванов, Състезател на Спортен клуб по лека атлетика „Берое“, за своите изключителни спортни постижения.