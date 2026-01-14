Популярни
Официално: Представянето на сезон 2026 в MotoGP ще бъде в Куала Лумпур

  • 14 яну 2026 | 13:38
  • 202
  • 0
След месеци на несигурност организаторите на MotoGP най-накрая потвърдиха, че представянето на сезон 2026 ще бъде в малайзийската столица Куала Лумпур на 7 февруари.

Това ще е втората поредна година, в която ще има подобно представяне, след като през 2025 година сезонът беше открит в Банкок. Сега премиерата ще се проведе непосредствено след края на първия официален предсезонен тест, който ще се състои на „Сепанг“ между 3 и 5 февруари.

В дните преди събитието в центъра на Куала Лумпур ще бъде открита и фен-зона. Кулминацията на премиерата ще бъде между 19:00 и 22:30 часа местно време (13:00-16:30 българско) на 7 февруари, когато пилотите ще подкарат своите мотоциклети из центъра на Куала Лумпур, стартирайки от Кулите близнаци.

