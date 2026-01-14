Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

  • 14 яну 2026 | 13:00
  • 141
  • 0
Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

Българката Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставена под номер 8 Глушкова стартира с успех срещу преминалата през квалификациите своя сънародничка Мелис Расим с 3:6, 6:3, 6:3 след два часа и половина игра.

22-годишната софиянка започна лошо и взе само един от първите шест гейма, с което загуби откриващия сет, но във втората част реализира два безответни пробива, за да изравни, а след това в решаващата трета тя пропиля ранен брейк аванс, но след това направи нова серия от три поредни гейма, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите Глушкова ще играе утре срещу Бианка Барбулеску (Румъния).

Друга българка - 18-годишната Росица Денчева, вчера преодоля първия кръг поединично.

В надпреварата на двойки Мелис Расим и Беатрис Спасова ще стартират по-късно днес срещу представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан.

Следвай ни:

Още от Тенис

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

  • 14 яну 2026 | 06:04
  • 8100
  • 10
Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

  • 14 яну 2026 | 03:49
  • 7083
  • 0
Другото тенис съкровище на Швейцария, което се опълчи на "Голямата тройка"

Другото тенис съкровище на Швейцария, което се опълчи на "Голямата тройка"

  • 13 яну 2026 | 16:08
  • 3952
  • 2
Мира Андреева си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида

Мира Андреева си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида

  • 13 яну 2026 | 15:49
  • 864
  • 0
Елизара Янева със страхотна победа в Манчестър, елиминира световната №269

Елизара Янева със страхотна победа в Манчестър, елиминира световната №269

  • 13 яну 2026 | 15:04
  • 926
  • 0
Росица Денчева се класира за втория кръг в Анталия

Росица Денчева се класира за втория кръг в Анталия

  • 13 яну 2026 | 15:00
  • 589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 15361
  • 34
Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 27160
  • 47
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 12600
  • 6
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 21574
  • 14
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 13110
  • 5
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 4608
  • 0