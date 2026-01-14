Ландо Норис ще бъде 12-ят пилот, който ще кара с №1 за Макларън

Ландо Норис избра да се възползва от правото си да се състезава с №1 в хода на сезон 2026 във Формула 1 в качеството си на действащ световен шампион.

Така британецът ще стане общо 12-ят пилот в историята на спорта, който ще кара с №1 като състезател на Макларън. Преди него тази чест са имали някои от най-големите имена в цялата история на Формула 1 като Ален Прост, Айртон Сена и Люис Хамилтън.

Първият пилот, който кара с №1 с Макларън, е новозеландецът Крис Еймън през 1968 година след неговия шампионски триумф през предходната година. След него в този списък влизат още Емерсон Фитипалди (1975), Джеймс Хънт (1977), а през 1985 година има интересен случай, в който двама пилоти използват колата с №1 за Макларън. Това са световният шампион за 1984 Ники Лауда и Джон Уотсън, който сменя австриеца за Гран При на Европа на „Брандс Хеч“ след контузията на Лауда по време на квалификациите в Белгия три седмици по-рано.

Ален Прост е първият пилот, който използва №1 с Макларън в два последователни сезона през 1986 и 1987, а Айртон Сена има най-много сезони с №1 с Макларън, общо три през 1989, 1991 и 1992. Мика Хакинен пък е последният, който ползва №1 с Макларън в повече от един сезон, като финландецът прави това през 1999 и 2000.

През 2007 година Фернандо Алонсо става първият пилот, който носи №1 в Макларън, след като печели титлата с друг тим – Рено. Две години по-късно, през 2009, Люис Хамилтън пък става последният пилот, който използва №1 след спечелване на титлата с Макларън през 2008. А Дженсън Бътън е последният пилот изобщо, който използва №1 с тима от Уокинг. Това се случва през 2010 година след триумфа на британеца с Браун ГП през сезон 2009.

Снимки: Gettyimages