Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис ще бъде 12-ят пилот, който ще кара с №1 за Макларън

Ландо Норис ще бъде 12-ят пилот, който ще кара с №1 за Макларън

  • 14 яну 2026 | 12:52
  • 682
  • 1
Ландо Норис ще бъде 12-ят пилот, който ще кара с №1 за Макларън

Ландо Норис избра да се възползва от правото си да се състезава с №1 в хода на сезон 2026 във Формула 1 в качеството си на действащ световен шампион.

Така британецът ще стане общо 12-ят пилот в историята на спорта, който ще кара с №1 като състезател на Макларън. Преди него тази чест са имали някои от най-големите имена в цялата история на Формула 1 като Ален Прост, Айртон Сена и Люис Хамилтън.

Първият пилот, който кара с №1 с Макларън, е новозеландецът Крис Еймън през 1968 година след неговия шампионски триумф през предходната година. След него в този списък влизат още Емерсон Фитипалди (1975), Джеймс Хънт (1977), а през 1985 година има интересен случай, в който двама пилоти използват колата с №1 за Макларън. Това са световният шампион за 1984 Ники Лауда и Джон Уотсън, който сменя австриеца за Гран При на Европа на „Брандс Хеч“ след контузията на Лауда по време на квалификациите в Белгия три седмици по-рано.

Ален Прост е първият пилот, който използва №1 с Макларън в два последователни сезона през 1986 и 1987, а Айртон Сена има най-много сезони с №1 с Макларън, общо три през 1989, 1991 и 1992. Мика Хакинен пък е последният, който ползва №1 с Макларън в повече от един сезон, като финландецът прави това през 1999 и 2000.

През 2007 година Фернандо Алонсо става първият пилот, който носи №1 в Макларън, след като печели титлата с друг тим – Рено. Две години по-късно, през 2009, Люис Хамилтън пък става последният пилот, който използва №1 след спечелване на титлата с Макларън през 2008. А Дженсън Бътън е последният пилот изобщо, който използва №1 с тима от Уокинг. Това се случва през 2010 година след триумфа на британеца с Браун ГП през сезон 2009.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Прамак започва нова ера с Разгатлиоглу и новия Ямаха М1 с V4 двигател

Прамак започва нова ера с Разгатлиоглу и новия Ямаха М1 с V4 двигател

  • 13 яну 2026 | 20:32
  • 1289
  • 0
Във Форд смекчиха очакванията си за новия болид на Ред Бул

Във Форд смекчиха очакванията си за новия болид на Ред Бул

  • 13 яну 2026 | 19:56
  • 2154
  • 0
Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 19:37
  • 1972
  • 1
Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

  • 13 яну 2026 | 19:16
  • 1419
  • 0
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 18:41
  • 1807
  • 0
Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

  • 13 яну 2026 | 17:15
  • 940
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 15318
  • 34
Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 27145
  • 47
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 12590
  • 6
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 21563
  • 14
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 13104
  • 5
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 4606
  • 0