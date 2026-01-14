Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

Шампионката за 2025 година Мадисън Кийс се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис за жени в Аделаида, който е подгряващ за Откритото първенство на Австралия.

Американката надделя във втория кръг на чехкинята Тереза Валентова с 6:4, 6:1 за 84 минути игра.

Началото на мача за поставената под номер 2 в схемата Кийс не бе много добро, като тя взе първия сет, въпреки че направи седем двойни грешки и спаси пет брейкбола.

Спечелването на първата част обаче даде допълнително самочувствие на американката и тя нямаше такива затруднения във втория сет срещу 18-годишната Валентова.

За място на полуфиналите Кийс ще играе с Виктория Мбоко от Канада.

Напред в надпреварата продължава и друга американка - Ема Наваро. Поставената под номер 6 в схемата Наваро се наложи с 6:1, 6:4 над Юлия Путинцева от Казахстан.

Наваро нямаше особени грижи в първия сет, в който взе първите и последните три гейма. Тя реализира ранен пробив и в началото на втората част, който бе единственият и ѝ бе достатъчен за крайния успех.

На четвъртфиналите американката ще играе с номер 9 в схемата Диана Шнайдер. Рускинята елиминира чехкинята Катержина Синякова след 6:1, 2:6, 7:5 в един от най-интересните мачове за деня. В първите два сета двете направиха общо осем пробива в общо 15 изиграни гейма, но в решителния трети сет се стигна до само един брейк. Той бе в полза на Шнайдер за 6:5 и ѝ бе достатъчен за място сред най-добрите осем.

