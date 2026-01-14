Макларън привлече първия пилот за програмата си за WEC и Льо Ман

Отборът на Макларън, който ще дебютира в Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2027 година, обяви първия пилот за своята програма в Hypercar.
Това е датчанинът Микел Йенсен, който през последните години направи 26 старта в клас Hypercar с екипа на Пежо. Освен това 31-годишният пилот има богат опит и в състезанията за издръжливост с GT автомобили, а от Макларън заяви, че той ще има важна роля при развитието на LMDh прототипа, който все още си няма име.
„Много съм горд, че се присъединявам към шампионското семейство на Макларън и се вълнувам, че ще бъда част от неговия проект за Hypercar от ранните му етапи. Да вляза в Технологичния център на Макларън ме кара да настръхна. Усещам как богата история на Макларън във Формула 1 оживява, но присъствието на F1 GTR, с който Макларън печели в Льо Ман през 1995 година, ми припомня, че тимът има история и в състезанията за издръжливост, която трябва да продължим“, заяви Йенсен.