Тежки изгаряния преди Australian Open: Няма шега с тукашното слънце

Мексиканската тенисистка Рената Сарасуа получи тежки слънчеви изгаряния по време на турнир в Зеления континент, и то само дни преди старта на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. Инцидентът подчертава трудните условия, с които могат да се сблъскат спортистите.

Първият турнир от Големия шлем за годината, Australian Open, обещава да бъде предизвикателство за спортистите не само от състезателна гледна точка, но и заради метеорологичните условия. Силното австралийско слънце може да причини сериозни проблеми, дори когато температурите не са екстремни.

Тенисистката Рената Сарасуа усети това на собствен гръб. Тя публикува красноречива снимка на гърба си, видимо засегнат от изгаряния, придружена от посланието: „Няма шега с австралийското слънце“.

В момента спортистката участва в турнира на WTA в Хобарт, където успя да се класира за осминафиналите. Впоследствие Сарасуа ще насочи вниманието си към Australian Open, насрочен между 18 януари и 1 февруари, където ще се опита да си осигури място в основната схема.

През последната седмица в Хобарт, Тасмания, където тенисистката участва в последния турнир, температурите бяха около 22 градуса, докато в Мелбърн, на австралийския континент, те варираха между 24 и 43 градуса.

На осминафиналите в Хобарт Рената Сарасуа беше победена в сряда от Ива Йович с 6-2, 6-1.