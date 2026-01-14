Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тежки изгаряния преди Australian Open: Няма шега с тукашното слънце

Тежки изгаряния преди Australian Open: Няма шега с тукашното слънце

  • 14 яну 2026 | 12:04
  • 224
  • 0
Тежки изгаряния преди Australian Open: Няма шега с тукашното слънце

Мексиканската тенисистка Рената Сарасуа получи тежки слънчеви изгаряния по време на турнир в Зеления континент, и то само дни преди старта на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. Инцидентът подчертава трудните условия, с които могат да се сблъскат спортистите.

Първият турнир от Големия шлем за годината, Australian Open, обещава да бъде предизвикателство за спортистите не само от състезателна гледна точка, но и заради метеорологичните условия. Силното австралийско слънце може да причини сериозни проблеми, дори когато температурите не са екстремни.

Тенисистката Рената Сарасуа усети това на собствен гръб. Тя публикува красноречива снимка на гърба си, видимо засегнат от изгаряния, придружена от посланието: „Няма шега с австралийското слънце“.

В момента спортистката участва в турнира на WTA в Хобарт, където успя да се класира за осминафиналите. Впоследствие Сарасуа ще насочи вниманието си към Australian Open, насрочен между 18 януари и 1 февруари, където ще се опита да си осигури място в основната схема.

През последната седмица в Хобарт, Тасмания, където тенисистката участва в последния турнир, температурите бяха около 22 градуса, докато в Мелбърн, на австралийския континент, те варираха между 24 и 43 градуса.

На осминафиналите в Хобарт Рената Сарасуа беше победена в сряда от Ива Йович с 6-2, 6-1.

Следвай ни:

Още от Тенис

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

Водачът на схемата в Аделаида вече е 1/4-финалист

  • 14 яну 2026 | 13:52
  • 259
  • 0
Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт

  • 14 яну 2026 | 13:02
  • 252
  • 1
Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

Глушкова преодоля първи кръг в Анталия

  • 14 яну 2026 | 13:00
  • 280
  • 0
Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

Кийс, Наваро и Шнайдер на 1/4-финалите в Аделаида

  • 14 яну 2026 | 12:35
  • 209
  • 0
Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

Френска тенисистка уголеми гърдите си и подписа договор със сайт за възрастни

  • 14 яну 2026 | 06:04
  • 8566
  • 11
Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

Виктория Томова с втора победа в квалификациите на Australian Open

  • 14 яну 2026 | 03:49
  • 7426
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 38175
  • 116
"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

  • 14 яну 2026 | 14:03
  • 8157
  • 14
Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

Лудогорец 0:1 Ракув, поляците откриха от дузпа

  • 14 яну 2026 | 15:02
  • 2179
  • 2
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 17914
  • 11
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 27660
  • 17
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 16930
  • 8