Победа за Хигинс в рекордното му 32-ро участие в "Мастърс"

В рекордното си 32-ро поредно участие на "Мастърс" Джон Хигинс беше изключителен при победата с 6:2 над Бари Хоукинс, с която си осигури зрелищен четвъртфинал срещу Джао Синтонг в "Александра палас".

Изключителното дълголетие на Хигинс на върха на спорта се подчертава от факта, че той участва в този турнир без прекъсване от 1995 г. Днес, на 50-годишна възраст, все още е №5 в световната ранглиста и способен на впечатляващи представяния. Точно това демонстрира срещу Ястреба, като направи шест брейка над 50 точки и реализира почти всички дълги удари, които опита.

Изминаха 20 години, откакто Хигинс спечели втората от двете си титли на "Мастърс"-а, когато победи Рони О’Съливан с 10:9 на финала през 2006 г. с един от най-великите решаващи разчиствания в историята. Той често е уязвим в първия кръг, като е отпадал 16 пъти в 31 участия, включително във всяка от последните три години. Този път обаче Хигинс бе категорично по-силният играч, особено след като спечели ключовия трети фрейм. В интригуващ сблъсък между поколенията Хигинс ще се изправи срещу световния шампион Джао в 15:00 часа в четвъртък.

Първите два фрейма бяха разменени, след което Хоукинс получи златен шанс в третия, но пропусна къса черна към горния ъгъл при брейк от 46 точки, а Хигинс го наказа с разчистване от 71. С серия от 53 точки Хигинс поведе с 3:1, преди Хокинс да вземе петия фрейм с брейк от 64.

Серии от 99 и 58 точки изведоха Хигинс до аванс 5:2. Макар в следващия фрейм да спря на 61, опитът на Хокинс за контраатака приключи, след като загуби позиция на последната червена. Мощен дълъг удар на Хигинс по червената към горния ъгъл подпечата резултата – и продължи тенденцията всички мачове през тази седмица да завършват с 6:2.

„Много съм доволен от начина, по който удрях топката тази вечер,“ каза Хигинс, който в края на миналия сезон спечели World Open и Шампионата на тура. „Изненадах се колко добре играх, защото не тренирах много по Коледа, после бях в Китай, а след това останах блокиран за няколко дни в Амстердам, чакайки полет за вкъщи.

Така че подготовката не беше идеална, но исках просто да се насладя на играта – а това е половината от битката. Достигнах етап в живота си, в който се усмихвам повече по турнирите и оставам спокоен. Преди бях прекалено напрегнат, опитвах се твърде много да се подготвя, но това вече не работи така.

Наистина очаквам с нетърпение мача с Джао – харесва ми да играя срещу него, защото темпото му е много добро и той е страхотен шампион. Ще му трябва малко време, за да се установи постоянно сред най-добрите, ще гледа към играчи като Джъд Тръмп и Кайрън Уилсън и ще се опитва да ги следва, но той е напълно способен на това.“