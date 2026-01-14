Популярни
ЛеБрон и Дончич унищожиха Атланта

  • 14 яну 2026 | 10:36
  • 340
  • 0


Лос Анджелис Лейкърс победи Алтанта Хоукс със 141:116 в друг мач от вечерта. В едва първия си път играейки поредни мачове през този сезон, 41-годишният ЛеБрон Джеймс остана на борба от "трипъл-дабъл", а Лейкърс прекъснаха серията си от три поредни поражения.

Джеймс записа 31 точки, 10 асистенции и 9 борби, а Лука Дончич се отчете с 27 точки и 12 асистенции. Джейк ЛаРавия и Деандре Ейтън отбелязаха по 17 точки, а към тях вторият добави и 18 борби.

За „ястребите“ Никейл Алекзандър-Уокър беше най-резултатен с 26 точки, а Си Джей Маккалъм се включи с 25, влизайки от пейката. Кори Киспърт завърши с 19, а Джейлън Джонсън добави 13 точки и 6 асистенции.

Снимки: Imago

