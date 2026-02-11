Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц със загуба в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц със загуба в Еврокъп

  • 11 фев 2026 | 20:12
  • 541
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц със загуба в Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и неговият клубен тим Кемниц отстъпиха пред турския Тюрк Телеком с 62-79 като гости в Анкара в двубой от 18-ия, последен кръг в група В на турнира Еврокъп. Кемниц, който вече си беше осигурил място в топ 6 и съответно участие на осминафиналите, заема шесто място във временното класиране с актив 9-9, преди изиграването на всички срещи от последния кръг по-късно тази вечер.

Тимът на Кемниц ще има за съперник в елиминациите състав от другата група А, класирал се след първите две позиции, тъй като първият и вторият влизат директно на четвъртфиналите. Тюрк Телеком е трети с баланс 12-6 и също продължава напред.

Йордан Минчев беше титуляр за гостите от Германия и завърши с 9 точки, 6 борби, 5 асистенции и 1 откраната топка за 32 минути на терена.

Кемниц водеше с 36:34 на почивката след равностойно първо полувреме. По-добра трета четвърт донесе аванс от 56:52 за Тюрк Телеком преди последните 10 минути, в които турският отбор имаше превъзходство.

За домакините с 14 точки, 5 борби и 3 асистенции се отличи Кайл Алман.

Следващият двубой на Кемниц е гостуване на отбора на Трир на 15 февруари от Бундеслигата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 3135
  • 0
Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

  • 11 фев 2026 | 11:19
  • 641
  • 0
Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

  • 11 фев 2026 | 11:10
  • 923
  • 0
Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

  • 11 фев 2026 | 09:28
  • 3427
  • 1
23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

  • 11 фев 2026 | 07:40
  • 6757
  • 12
Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

  • 11 фев 2026 | 05:26
  • 4278
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 122713
  • 651
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 89242
  • 87
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 5516
  • 9
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7342
  • 3
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16102
  • 5
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 517
  • 0