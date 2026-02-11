Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА наказа за 17 мача четиримата, които участваха в меле на терена

НБА наказа за 17 мача четиримата, които участваха в меле на терена

  • 11 фев 2026 | 19:04
  • 190
  • 0
НБА наказа за 17 мача четиримата, които участваха в меле на терена

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада съобщи, че наказва за общо 17 мача четиримата играчи на Шарлът Хорнетс и Детройт Пистънс, които се сбиха помежду си в срещата между двата отбора в понеделник.

Най-тежка е санкцията за резервния център на Детройт Пистънс Айзея Стюарт, който е със спрени права за седем мача. Причината за по-тежкото наказание е това, че в момента на започването на боя той не е бил в игра, а освен това за него това не е първа подобна проява. Неговият съотборник Джейлън Дърън, който бе избран за участие в "Мача на звездите", който ще се проведе в края на тази седмица в Лос Анджелис, е наказан за два мача. Наказанието на Дърън обаче няма да важи за "Мача на звездите" и той ще може да участва в него.

Другите двама баскетболисти, участвали активно в създалото се меле - крилото Майлс Бриджис от Шарлът и неговият съотборник - центърът Муса Диабате, са лишени от права за по четири мача.

Двубоят между Шарлът и Детройт бе с много голям заряд, тъй като противопостави отбора в най-добра форма в НБА срещу лидера в Източната конференция. Хорнетс търсеха десетата си поредна победа - нещо, което са правили само веднъж в историята на клуба, а Пистънс играеха за това да запазят аванса си на върха. В крайна сметка победата бе за "буталата" със 110:104.

В класирането Детройт е първи на Изток с 39 победи и 13 загуби, докато Шарлът е на десето място в конференцията с 25 победи и 29 поражения.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2967
  • 0
Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

  • 11 фев 2026 | 11:19
  • 623
  • 0
Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

  • 11 фев 2026 | 11:10
  • 868
  • 0
Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

  • 11 фев 2026 | 09:28
  • 3386
  • 1
23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

  • 11 фев 2026 | 07:40
  • 6637
  • 12
Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

  • 11 фев 2026 | 05:26
  • 4235
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 72632
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70904
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35242
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4405
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13677
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 713
  • 0