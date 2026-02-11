НБА наказа за 17 мача четиримата, които участваха в меле на терена

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада съобщи, че наказва за общо 17 мача четиримата играчи на Шарлът Хорнетс и Детройт Пистънс, които се сбиха помежду си в срещата между двата отбора в понеделник.

Най-тежка е санкцията за резервния център на Детройт Пистънс Айзея Стюарт, който е със спрени права за седем мача. Причината за по-тежкото наказание е това, че в момента на започването на боя той не е бил в игра, а освен това за него това не е първа подобна проява. Неговият съотборник Джейлън Дърън, който бе избран за участие в "Мача на звездите", който ще се проведе в края на тази седмица в Лос Анджелис, е наказан за два мача. Наказанието на Дърън обаче няма да важи за "Мача на звездите" и той ще може да участва в него.

Другите двама баскетболисти, участвали активно в създалото се меле - крилото Майлс Бриджис от Шарлът и неговият съотборник - центърът Муса Диабате, са лишени от права за по четири мача.

Двубоят между Шарлът и Детройт бе с много голям заряд, тъй като противопостави отбора в най-добра форма в НБА срещу лидера в Източната конференция. Хорнетс търсеха десетата си поредна победа - нещо, което са правили само веднъж в историята на клуба, а Пистънс играеха за това да запазят аванса си на върха. В крайна сметка победата бе за "буталата" със 110:104.

В класирането Детройт е първи на Изток с 39 победи и 13 загуби, докато Шарлът е на десето място в конференцията с 25 победи и 29 поражения.