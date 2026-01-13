Късен гол донесе победата на Щутгарт

Щутгарт спечели и втория си мач от началото на годината. "Швабите" стигнаха до успех с 3:2 в домакинството си на Айнтрахт. Резервата Николас Нартей отбеляза победния гол в 87-ата минута. След този успех тимът на Себастиан Хьонес е трети в класирането.

Двубоят започна на високо темпо и още в петата минута се стигна до гол. Гостите поведоха след удар с глава на Расмус Кристенсен, който с глава прехвърли вратаря след корнер. Щутгарт успя да изравни в 29-ата минута, когато стражът на съперника Кауа Сантос изпусна топката след едно центриране и Ермедин Демирович се разписа. Попадението даде тласък на домакините и последваха няколко опасни ситуации пред вратата на Айнтрахт. Сантош направи спасяване в една от тях, а удар на Фюрих бе блокиран. "Шбавите" стигнаха до втори гол в 35-ата минута, а негов автор бе Дениз Ундав.

Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt liefern sich in der Fußball-Bundesliga ein begeisterndes Kräftemessen mit zahlreichen Großchancen auf beiden Seiten. Am Ende jubelt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß. #VFBSGEhttps://t.co/k0HVRXzrrZ — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) January 13, 2026

Второто полувреме също бе изпълнено с положение. Ундав не бе далече от ново попадение, а Нюбел отрази изстрел на Доан пред другата врата. Двата отбора пропуснаха по едно отлично положение малко преди да е изминал час игрово време, а Ансгар Кнауф удари греда. Кауа запази резултата, след като спря Ундав. Щутгарт сякаш щеше да бъде наказан за пропуските, тъй като резервата Амаймуни направи 2:2 в 80-ата минута. Малко преди края обаче Нартей отбеляза първия си гол в Бундеслигата и донесе успеха на домакините.

