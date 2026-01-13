Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Късен гол донесе победата на Щутгарт

Късен гол донесе победата на Щутгарт

  • 13 яну 2026 | 22:07
  • 434
  • 1
Късен гол донесе победата на Щутгарт

Щутгарт спечели и втория си мач от началото на годината. "Швабите" стигнаха до успех с 3:2 в домакинството си на Айнтрахт. Резервата Николас Нартей отбеляза победния гол в 87-ата минута. След този успех тимът на Себастиан Хьонес е трети в класирането.

Двубоят започна на високо темпо и още в петата минута се стигна до гол. Гостите поведоха след удар с глава на Расмус Кристенсен, който с глава прехвърли вратаря след корнер. Щутгарт успя да изравни в 29-ата минута, когато стражът на съперника Кауа Сантос изпусна топката след едно центриране и Ермедин Демирович се разписа. Попадението даде тласък на домакините и последваха няколко опасни ситуации пред вратата на Айнтрахт. Сантош направи спасяване в една от тях, а удар на Фюрих бе блокиран. "Шбавите" стигнаха до втори гол в 35-ата минута, а негов автор бе Дениз Ундав.

Второто полувреме също бе изпълнено с положение. Ундав не бе далече от ново попадение, а Нюбел отрази изстрел на Доан пред другата врата. Двата отбора пропуснаха по едно отлично положение малко преди да е изминал час игрово време, а Ансгар Кнауф удари греда. Кауа запази резултата, след като спря Ундав. Щутгарт сякаш щеше да бъде наказан за пропуските, тъй като резервата Амаймуни направи 2:2 в 80-ата минута. Малко преди края обаче Нартей отбеляза първия си гол в Бундеслигата и донесе успеха на домакините.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Новото попълнение на Милан се контузи

Новото попълнение на Милан се контузи

  • 13 яну 2026 | 19:42
  • 1551
  • 1
Милан с интерес към халф на Байерн

Милан с интерес към халф на Байерн

  • 13 яну 2026 | 19:27
  • 1138
  • 0
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 6908
  • 11
Треньорът на Египет: Стандартът на африканския футбол се е повишил значително

Треньорът на Египет: Стандартът на африканския футбол се е повишил значително

  • 13 яну 2026 | 18:56
  • 1572
  • 0
Артета: Футболът ни дава още един шанс

Артета: Футболът ни дава още един шанс

  • 13 яну 2026 | 18:02
  • 3979
  • 5
Париж ФК подготвя амбициозен трансфер

Париж ФК подготвя амбициозен трансфер

  • 13 яну 2026 | 17:42
  • 3342
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 46306
  • 177
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 1701
  • 5
Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

  • 13 яну 2026 | 21:28
  • 2925
  • 14
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 23383
  • 29
Нюкасъл 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

Нюкасъл 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

  • 13 яну 2026 | 22:42
  • 2666
  • 13
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 36107
  • 189