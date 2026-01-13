Популярни
РБ Лайпциг привлече 19-годишен нигериец, Вернер остава до края на месеца

  • 13 яну 2026 | 21:24
  • 193
  • 0
РБ Лайпциг привлече 19-годишен нигериец, Вернер остава до края на месеца

РБ Лайпциг обяви привличането на нападателя на слошвакия Тренчин Сюлейман Сани. 19-годишният нигериец е подписал договор до 30 юни 2031 г. Сделката се оценява на 5 милиона евро. Крилото ще носи фланелката с номер 18.

През настоящия сезон Сани изигра 14 мача за Тренчин, отбелязвайки 3 гола и давайки 4 асистенции. Той е играл и три пъти за нигерийския национален отбор до 21 години.

В същото време стана ясно, че Тимо Вернер няма да напусне веднага тима, въпреки че е пред трансфер в Сан Хосе Ърткуейкс.

„Когато има новини за съобщаване, ще говорим за тях. Тимо е с нас и ни е приятно да работим с него“, каза треньорът на РБ Лайпциг Оле Вернер на пресконференция.

Специалистът заяви, че нападателят е напълно интегриран в тренировките и „е кандидат за отбора, който ще се изправи срещу Фрайбург в Бундеслигата в сряда“.

Тимо Вернер има нов отбор
Тимо Вернер има нов отбор

Сделка с Ърткуейкс не е възможна в момента, но трансферът в МЛС може да се осъществи в края на януари. Представителите на Тимо Вернер са във връзка с американския отбор от декември.

29-годишният футболист все още има договор с РБ Лайпциг до лятото, но играе второстепенна роля в отбора. Миналото лято вариант беше преминаване в Ню Йорк Ред Булс, но Вернер реши да остане в РБ Лайпциг. Този сезон той е записал малко над 10 минути в Бундеслигата.

Вернер може да се превърне в един от най-скъпоплатените играчи на Сан Хосе. Според медиите в Германия, той печели около 10 милиона евро годишно в РБ Лайпциг.

