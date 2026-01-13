Тимо Вернер има нов отбор

Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер ще продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър.
Германецът напуска Бундеслигата и ще подпише договор със Сан Хосе Ърткуейкс в следващите дни, след като вчера постигна устно споразумение с клуба.
През настоящия сезон Вернер има три мача за РБ Лайпциг, в които не е записал резултатни действия. Преди това той игра под наем в Тотнъм, където също не успя да се разпише в 18 мача през миналия сезон.
Договорът на Вернер с РБ Лайпциг е до края на сезона.
