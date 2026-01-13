Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг
  3. Тимо Вернер има нов отбор

Тимо Вернер има нов отбор

  • 13 яну 2026 | 06:48
  • 207
  • 0
Тимо Вернер има нов отбор

Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер ще продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър.

Германецът напуска Бундеслигата и ще подпише договор със Сан Хосе Ърткуейкс в следващите дни, след като вчера постигна устно споразумение с клуба.

През настоящия сезон Вернер има три мача за РБ Лайпциг, в които не е записал резултатни действия. Преди това той игра под наем в Тотнъм, където също не успя да се разпише в 18 мача през миналия сезон.

Договорът на Вернер с РБ Лайпциг е до края на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

Обрат: Тотнъм надцака Астън Вила за Конър Галахър

  • 13 яну 2026 | 01:21
  • 3370
  • 0
Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

  • 13 яну 2026 | 01:45
  • 1095
  • 0
Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

Спалети: Още не сме на нивото на Интер и Наполи

  • 13 яну 2026 | 01:00
  • 980
  • 1
Севиля затъва все повече

Севиля затъва все повече

  • 13 яну 2026 | 00:28
  • 2357
  • 0
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 20003
  • 8
Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

Росиниър: Подготвям се за мача с Арсенал от деня, в който дойдох

  • 12 яну 2026 | 23:45
  • 1968
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 18214
  • 27
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 52587
  • 690
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 29026
  • 23
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 16816
  • 5
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 22431
  • 22
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 20003
  • 8