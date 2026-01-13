Тимо Вернер има нов отбор

Нападателят на РБ Лайпциг Тимо Вернер ще продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър.

Германецът напуска Бундеслигата и ще подпише договор със Сан Хосе Ърткуейкс в следващите дни, след като вчера постигна устно споразумение с клуба.

🚨🇺🇸 BREAKING | Understand Timo #Werner is close to reaching a full agreement with San Jose Earthquakes over a #MLS move.



A few weeks ago, a secret meeting already took place in Leipzig between representatives of the Earthquakes and Werner.



An agreement between RB Leipzig and… pic.twitter.com/3VSxSNVdee — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2026

През настоящия сезон Вернер има три мача за РБ Лайпциг, в които не е записал резултатни действия. Преди това той игра под наем в Тотнъм, където също не успя да се разпише в 18 мача през миналия сезон.

Договорът на Вернер с РБ Лайпциг е до края на сезона.

Снимки: Gettyimages