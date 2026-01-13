Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Smart Poker Tour High Stakes & Heads-Up Championship в Casino Monte в края на януари

Smart Poker Tour High Stakes & Heads-Up Championship в Casino Monte в края на януари

  • 13 яну 2026 | 18:14
  • 120
  • 0
Smart Poker Tour High Stakes & Heads-Up Championship в Casino Monte в края на януари

От 29 януари до 8 февруари Monte Casino Sofia ще бъде домакин на специалното издание Smart Poker Tour: High Stakes & Heads-Up Edition & Championship. В рамките на единадесет дни фестивалът ще предложи богата турнирна програма, включваща Main Event, Heads-Up Championship, Super High Roller, Mystery Bounty и разнообразни странични събития.

Паралелно с живите турнири вече стартираха и ежедневни онлайн сателитни турнири на inbet.com, които дават възможност за участие в основното събитие. Всеки ден до 31 януари на платформата се провеждат freeroll турнири и сателити с различни входове, както и специални неделни турнири до началото на фестивала.

Main Event

Основният турнир в програмата е главното събитие на фестивала. Участниците започват с начален стак от 50 000 чипа и могат да се включат в пет стартови дни:

Main Event Day 1A – 4 февруари, 15:00 ч.

Main Event Day 1B – 5 февруари, 15:00 ч.

Main Event Day 1C – 6 февруари, 14:00 ч.

Main Event Day 1D (Turbo) – 6 февруари, 22:00 ч.

Main Event Day 1E (Hyper Turbo) – 7 февруари, 11:00 ч.

Във всички стартови дни е разрешена късна регистрация и re-entry до края на определено ниво. Играта продължава до достигане на определен процент от участниците, които се класират за Ден 2. Финалните етапи се играят с удължени нива за по-спокойна и стратегическа игра.

Super High Roller и Mystery Bounty

Сред акцентите на фестивала са турнирите от High Roller програмата, които традиционно привличат опитни и утвърдени играчи. За участие са предвидени и сателитни формати, включително поетапни квалификации и специални shoot-out турнири. В програмата е включен и High Roller Mystery Bounty турнир, който добавя допълнителен елемент на динамика и стратегия.

Heads-Up Championship

Фестивалът стартира с Heads-Up Championship, който се провежда в три последователни дни:

29 януари – Ден 1

30 януари – Ден 2

31 януари – Ден 3

Играчите започват с начален стак от 20 000 чипа и кратки нива. Срещите се играят във формат „две от три“, а финалният двубой – „три от пет“. Регистрацията е отворена на касите на Monte Casino в дните преди началото на фестивала.

Super Side Event и странични турнири

Програмата включва и Super Side Event с няколко стартови дни и финал, както и богато разнообразие от странични турнири, сред които PLO 4/5 Cards, Progressive KO, PL Omaha, Deepstack Turbo, 5 Card PLO.

Тези събития предлагат различни формати и структури, подходящи както за любителите на No-Limit Hold’em, така и за феновете на Omaha вариантите.

Допълнителна информация

Повече информация за фестивала може да бъде открита на официалните канали на Smart Poker Tour. За връзка с организаторите е предоставен имейл: smartpokertour@gmail.com.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Нова книга на Николай Велчев разказва за най-красивите партии в историята на шахмата

Нова книга на Николай Велчев разказва за най-красивите партии в историята на шахмата

  • 13 яну 2026 | 11:50
  • 392
  • 0
Българският етап на Tour de France стартира това лято заедно със класическата Обиколка на Франция

Българският етап на Tour de France стартира това лято заедно със класическата Обиколка на Франция

  • 13 яну 2026 | 11:47
  • 429
  • 0
Революционна методика за подготовка на деца в хандбала

Революционна методика за подготовка на деца в хандбала

  • 12 яну 2026 | 17:21
  • 2718
  • 3
Карлос Насар: Няма съмнение, че искам да се състезавам за България

Карлос Насар: Няма съмнение, че искам да се състезавам за България

  • 12 яну 2026 | 15:27
  • 9011
  • 10
Пловдив бе домакин на втория кръг от Купа България на рапира

Пловдив бе домакин на втория кръг от Купа България на рапира

  • 12 яну 2026 | 10:10
  • 405
  • 0
Пето място за Йоана Илиева в Тунис

Пето място за Йоана Илиева в Тунис

  • 12 яну 2026 | 01:58
  • 918
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 37984
  • 67
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 14424
  • 10
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 30373
  • 147
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 19287
  • 4
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 38045
  • 40
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 17397
  • 4