Smart Poker Tour High Stakes & Heads-Up Championship в Casino Monte в края на януари

От 29 януари до 8 февруари Monte Casino Sofia ще бъде домакин на специалното издание Smart Poker Tour: High Stakes & Heads-Up Edition & Championship. В рамките на единадесет дни фестивалът ще предложи богата турнирна програма, включваща Main Event, Heads-Up Championship, Super High Roller, Mystery Bounty и разнообразни странични събития.

Паралелно с живите турнири вече стартираха и ежедневни онлайн сателитни турнири на inbet.com, които дават възможност за участие в основното събитие. Всеки ден до 31 януари на платформата се провеждат freeroll турнири и сателити с различни входове, както и специални неделни турнири до началото на фестивала.

Main Event

Основният турнир в програмата е главното събитие на фестивала. Участниците започват с начален стак от 50 000 чипа и могат да се включат в пет стартови дни:

Main Event Day 1A – 4 февруари, 15:00 ч.

Main Event Day 1B – 5 февруари, 15:00 ч.

Main Event Day 1C – 6 февруари, 14:00 ч.

Main Event Day 1D (Turbo) – 6 февруари, 22:00 ч.

Main Event Day 1E (Hyper Turbo) – 7 февруари, 11:00 ч.

Във всички стартови дни е разрешена късна регистрация и re-entry до края на определено ниво. Играта продължава до достигане на определен процент от участниците, които се класират за Ден 2. Финалните етапи се играят с удължени нива за по-спокойна и стратегическа игра.

Super High Roller и Mystery Bounty

Сред акцентите на фестивала са турнирите от High Roller програмата, които традиционно привличат опитни и утвърдени играчи. За участие са предвидени и сателитни формати, включително поетапни квалификации и специални shoot-out турнири. В програмата е включен и High Roller Mystery Bounty турнир, който добавя допълнителен елемент на динамика и стратегия.

Heads-Up Championship

Фестивалът стартира с Heads-Up Championship, който се провежда в три последователни дни:

29 януари – Ден 1

30 януари – Ден 2

31 януари – Ден 3

Играчите започват с начален стак от 20 000 чипа и кратки нива. Срещите се играят във формат „две от три“, а финалният двубой – „три от пет“. Регистрацията е отворена на касите на Monte Casino в дните преди началото на фестивала.

Super Side Event и странични турнири

Програмата включва и Super Side Event с няколко стартови дни и финал, както и богато разнообразие от странични турнири, сред които PLO 4/5 Cards, Progressive KO, PL Omaha, Deepstack Turbo, 5 Card PLO.

Тези събития предлагат различни формати и структури, подходящи както за любителите на No-Limit Hold’em, така и за феновете на Omaha вариантите.

Допълнителна информация

Повече информация за фестивала може да бъде открита на официалните канали на Smart Poker Tour. За връзка с организаторите е предоставен имейл: smartpokertour@gmail.com .