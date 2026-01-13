Георги Димитров: Пристигаме в Самоков, за да покажем, че можем да печелим

Разговаряме с треньора на Дея Спорт Георги Димитров в навечерието на турнира за efbet Купа България 2026, където бургазлии ще започнат участието си с четвъртфинален сблъсък срещу ЦСКА на 16 януари. Двата отбора имат скорошна история на противопоставяния - миналата година Дея елиминира „червените“ в тази фаза, но през настоящия сезон столичани записаха две категорични победи с по 3-0, което прави предстоящия двубой още по-интригуващ.

Как ще пристигне Дея в Самоков? Какви протече подготовката за предстоящия турнир за efbet Купа България 2026?

- Дея ще пристигне в Самоков с голямо желание за победа и с амбицията да покаже, че все още има сили и качества да печели. Подготовката премина целенасочено, с фокус върху това отборът да бъде максимално готов за важните мачове в турнира.

Миналата година достигнахте до полуфиналите, където бяхте на крачка от класиране за финала, а преди това, през 2024-та пък, вдигнахте трофея. Какви са очакванията към вас в Бургас?

- Бургас е волейболен град и очакванията към двата бургаски отбора винаги са високи. В момента сме в различен етап от развитието си, но защо не и двата отбора да стигнем до последния ден на турнира и да опитаме да се борим за трофея. Радващо е, че градът разполага с два силни състава, които могат да бъдат конкурентни на най-високо ниво.

Турнирът ще се проведе в спортното “бижу” на Самоков - зала “СамЕлион”. Какво очаквате от условията в залата?

– Зала „СамЕлион“ е може би най-добрата база за спортна подготовка в България. През лятото там проведе подготовката си и националният отбор. Ще бъде истинско удоволствие за всички отбори, състезатели и треньори да бъдем заедно на едно място и да се борим в отлични условия.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto