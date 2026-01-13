Популярни
Мирослав Живков: Винаги търсим победа

  • 13 яну 2026 | 17:29
  • 333
  • 0

Разговаряме със старши треньора на Берое Мирослав Живков в навечерието на началото на efbet Купа България 2026. Старозагорци ще стартират участието си в турнира с четвъртфинален сблъсък срещу Нефтохимик, който ще се изиграе в петък от 14:30 часа в арена „СамЕлион“.   

Берое не започна по най-блестящ начин сезон 25/26, но в последните кръгове от есенния дял на първенството, набрахте скорост. Как протече подготовката ви в зимната пауза и как върви тренировъчният процес във Ваше отсъствие предвид и Вашия ангажимент с младежкия национален отбор и квалификацията Европейското за мъже под 18?

- Започнахме първенството много добре. Имахме няколко победи подред. След това бяхме съпътствани от много проблеми и контузии. Наложи се да интегрираме млад състезател на 15 години да е основен играч. Нов отбор сме, трябваше да се организираме и напаснем. Минахме през труден период, но хубавото е, че всички проявихме необходимите професионализъм и старание, за да приключим есенния полусезон по добър начин.

Миналата година отпаднахте на четвъртфинал след впечатляваща игра срещу Монтана Волей. Тази година обаче ще премерите сили с Нефтохимик. Вече ги победихте с 3-0 в 9-ти кръг. Как ще ги изненадате и този път?

- Малшансът или шансът винаги са част от играта. Направихме много добър мач срещу отбора на Нефтохимик. Успяхме да изпълним всичко, което си бяхме поставили като план. Престои ни трудна задача срещу опитния отбор на Нефтохимик. Въпросът е да запазим фокуса и да направим всичко възможно да изпълним задачата си с необходимото старание и самочувствие.

До каква степен сте оптимист за турнира - последните ви две победи в шампионата  са над отбори, които срещате на четвъртфинал и евентуално полуфинал?

- Ние винаги търсим победа. Във всеки един мач. Един турнирен мач, в който трябва да влезнем със самочувствие и да го изиграем по най-добрия начин.

Разделихте се с един от основните ви точконосители в предишните години - Спас Байрев, по време на зимната пауза. Ще се отрази ли това на общото ви представяне с оглед планиране и разчитане на важна фигура в ключови моменти?

- Едно изненадващо решение за мен. При всички положения ще ни бъде по-трудно, когато на този пост имаме един, а не двама равностойни диагонали. Вили е лидер и ще се справи през останалата част от сезона.

Турнирът ще се проведе в спортното “бижу” на Самоков - зала “СамЕлион”. Какво очаквате от условията в залата?

- Там има страхотни условия за работа, страхотни условия за спорт. Иска ми се спортни центрове да са все повече в България. Това би подпомогнало и по-високото качество на играта.

Снимки: Startphoto

