България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

През август България ще бъде домакин на кръг от световния шампионат по водомоторен спорт – и то в най-престижната категория - така нареченият “Кралски клас”. Това съобщи пред БНР Тодор Христов, председател на Българската федерация по водомоторен спорт и единственият българин с четири участия в рали „Дакар“, два от които като състезател.

Все още обаче на сайта на UIM няма обявен календар за световния шампионат F1H2O за сезон 2026. Миналата година състезанията бяха в Индонезия, две в Китай - Шанхай и Женжу, Саудитска Арабия и в Шарджа, едно от емирствата в ОАЕ.

„Това е изключителна възможност за страната ни. България ще се покаже на световната сцена на водомоторния спорт и ще привлече вниманието на всички любители на високите скорости на вода. Състезанието ще се проведе в Русе на река Дунав и ще включва не само кралския клас F500, но и европейско първенство за детския клас GT15 – за участници до 16 години с лодки до 70–80 конски сили - заяви Христов. - Имаме двукратен европейски шампион – Никола Тодоров, световен вицешампион, както и редица други таланти. Време беше нашите младежи да видят как се провеждат големите международни състезания в България, вместо да пътуват из цяла Европа. Това е шанс за тях да се вдъхновят и да усетят истинската конкуренция на световно ниво. Очакваме около 30–35 лодки в кралския клас и 25–30 в детския клас. Надпреварата ще бъде истинска атракция – рев на двигатели, скорост, адреналин и оспорвани битки по вълните на Дунав. Всички погледи ще бъдат вперени в нас – състезатели, публика и международни медии. Целта ни е да направим едно незабравимо събитие за всички."

"Вчера се върнах от инспекция на трасето заедно с комисия от световната федерация - допълни Христов. - Одобриха логистиката, полигоните и безопасността – всичко е готово за старта. Ние като федерация имаме опит и знаем как да организираме състезания от международен клас. Трябва да отбележим и ролята на академията за деца Wave Riders Academy, която вече работи с изключителен интерес.Всяко събитие привлича между 5 и 15 деца, които се учат на дисциплина, умения и мъжество, докато се забавляват и изживяват екстремния спорт безопасно. Това е инвестиция в бъдещето на водомоторния спорт у нас.“

Като ветеран в рали „Дакар“, Христов не пропусна да коментира и тазгодишното издание на легендарното състезание.

„Насър Ал-Атия води в генералното класиране след седем етапа. Това е впечатляващо, но още по-интересно е, че първите 10 са в рамките на 25 минути – ще има интрига до самия край. В момента всички се състезават внимателно – никой не дава 100% от себе си, но това ще се промени в последните три етапа. Тогава ще започнат истинските битки и всички ще се раздадат напълно прогнозира Христов. - Имаме седем завършени етапа със седем различни победители. Битката между заводските отбори на Дачия, Форд и Тойота е безумна – зверска и тежка. Свързващите етапи са изключително дълги, особено за мотористите. Всички се борят да се справят с ограниченията на скоростта и времето за преминаване. Например Карлос Сайнц беше глобен за превишена скорост. Последните три етапа очаквам да бъдат решаващи."

