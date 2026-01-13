Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

  • 13 яну 2026 | 17:10
  • 302
  • 0
България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

През август България ще бъде домакин на кръг от световния шампионат по водомоторен спорт – и то в най-престижната категория - така нареченият “Кралски клас”. Това съобщи пред БНР Тодор Христов, председател на Българската федерация по водомоторен спорт и единственият българин с четири участия в рали „Дакар“, два от които като състезател.

Все още обаче на сайта на UIM няма обявен календар за световния шампионат F1H2O за сезон 2026. Миналата година състезанията бяха в Индонезия, две в Китай - Шанхай и Женжу, Саудитска Арабия и в Шарджа, едно от емирствата в ОАЕ.

„Това е изключителна възможност за страната ни. България ще се покаже на световната сцена на водомоторния спорт и ще привлече вниманието на всички любители на високите скорости на вода. Състезанието ще се проведе в Русе на река Дунав и ще включва не само кралския клас F500, но и европейско първенство за детския клас GT15 – за участници до 16 години с лодки до 70–80 конски сили - заяви Христов. - Имаме двукратен европейски шампион – Никола Тодоров, световен вицешампион, както и редица други таланти. Време беше нашите младежи да видят как се провеждат големите международни състезания в България, вместо да пътуват из цяла Европа. Това е шанс за тях да се вдъхновят и да усетят истинската конкуренция на световно ниво. Очакваме около 30–35 лодки в кралския клас и 25–30 в детския клас. Надпреварата ще бъде истинска атракция – рев на двигатели, скорост, адреналин и оспорвани битки по вълните на Дунав. Всички погледи ще бъдат вперени в нас – състезатели, публика и международни медии. Целта ни е да направим едно незабравимо събитие за всички."

"Вчера се върнах от инспекция на трасето заедно с комисия от световната федерация - допълни Христов. - Одобриха логистиката, полигоните и безопасността – всичко е готово за старта. Ние като федерация имаме опит и знаем как да организираме състезания от международен клас. Трябва да отбележим и ролята на академията за деца Wave Riders Academy, която вече работи с изключителен интерес.Всяко събитие привлича между 5 и 15 деца, които се учат на дисциплина, умения и мъжество, докато се забавляват и изживяват екстремния спорт безопасно. Това е инвестиция в бъдещето на водомоторния спорт у нас.“

Като ветеран в рали „Дакар“, Христов не пропусна да коментира и тазгодишното издание на легендарното състезание.

„Насър Ал-Атия води в генералното класиране след седем етапа. Това е впечатляващо, но още по-интересно е, че първите 10 са в рамките на 25 минути – ще има интрига до самия край. В момента всички се състезават внимателно – никой не дава 100% от себе си, но това ще се промени в последните три етапа. Тогава ще започнат истинските битки и всички ще се раздадат напълно прогнозира Христов. - Имаме седем завършени етапа със седем различни победители. Битката между заводските отбори на Дачия, Форд и Тойота е безумна – зверска и тежка. Свързващите етапи са изключително дълги, особено за мотористите. Всички се борят да се справят с ограниченията на скоростта и времето за преминаване. Например Карлос Сайнц беше глобен за превишена скорост. Последните три етапа очаквам да бъдат решаващи."

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

  • 13 яну 2026 | 12:24
  • 774
  • 0
Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

  • 13 яну 2026 | 12:20
  • 913
  • 0
Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

  • 13 яну 2026 | 12:02
  • 1637
  • 1
Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

  • 13 яну 2026 | 11:29
  • 4285
  • 0
Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

  • 12 яну 2026 | 20:14
  • 2806
  • 1
Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

  • 12 яну 2026 | 19:11
  • 1817
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 37932
  • 64
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 14350
  • 10
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 30342
  • 147
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 19252
  • 4
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 37948
  • 40
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 17352
  • 4