Саша Фейгин с 23-ти стартов номер на Европейското

Александра Фейгин излиза 23-та поред за кратката програма на жените на Европейското първенство в Шефилд, по-малко от месец преди Зимните олимпийски игри.

Състезанието при дамите започва в 18:55 часа българско време в сряда и ще се излъчва и по Евроспорт. За участие са записани 38 дами, като първите 24 от кратката програма се класират за волната.

Любопитното е, че в Шефилд ще участват всички фигуристки от първите 15 на миналогодишния шампионат, включително и Фейгин, завършила тогава на 14-та позиция. За нея това ще бъде седмо участие на европейско първенство.

14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

„Очакването е Александра отново да затвърди мястото си в европейския елит. Целта е финал и попадане в топ 15, но при чисто изпълнение има реален потенциал за по-предно класиране,“ коментира специално за БНР Найден Боричев, бивш национален състезател, а сега треньор и коментатор по Eurosport.

Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

Кратката програма на мъжете, в която ще играе нашият Александър Златков, е в четвъртък от 15:10 часа. Той за трети път ще стартира на европейски шампионат, а в Шефилд ще се изправи срещу 30 съперници, сред които действащият европейски шампион Лукаш Бритцги от Швейцария и сребърният медалист Николай Мемола от Италия. Бронзовият медалист от миналата година Адам Сяо Хим Фа от Франция няма да участва в първенството, което донякъде отваря битката за по-предни позиции.

„При мъжете всяка грешка тежи двойно. Александър има потенциала да направи много силна кратка програма, но при такава конкуренция е нужно и малко спортно щастие,“ допълни Боричев, като подчерта, че Златков работи върху четворен скок и може да поеме риск, ако стигне до волната програма.

Един от любопитните акценти на шампионата отново ще бъде съперничеството между братята Михаил и Александър Селевко от Естония, които през миналата година завършиха съответно седми и девети.

В надпреварата при спортните двойки са заявени 17 дуета, а при танците на лед – 30. Най-голям интерес предизвиква френската двойка Лоранс Фурние-Бодри и Гийом Сизерон, която, въпреки че беше сформирана едва през 2025 година, вече е сочена за основен фаворит за титлата.

Руските състезатели отново няма да участват на европейското първенство – отсъствие, което се усеща най-вече при жените и спортните двойки.

„Нивото в тези дисциплини спадна, но това дава възможност за други държави да се намесят в битката за медалите,“ смята Боричев.