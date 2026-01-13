Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Саша Фейгин с 23-ти стартов номер на Европейското

Саша Фейгин с 23-ти стартов номер на Европейското

  • 13 яну 2026 | 16:38
  • 153
  • 0
Саша Фейгин с 23-ти стартов номер на Европейското

Александра Фейгин излиза 23-та поред за кратката програма на жените на Европейското първенство в Шефилд, по-малко от месец преди Зимните олимпийски игри.

Състезанието при дамите започва в 18:55 часа българско време в сряда и ще се излъчва и по Евроспорт. За участие са записани 38 дами, като първите 24 от кратката програма се класират за волната.

Любопитното е, че в Шефилд ще участват всички фигуристки от първите 15 на миналогодишния шампионат, включително и Фейгин, завършила тогава на 14-та позиция. За нея това ще бъде седмо участие на европейско първенство.

14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското
14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

„Очакването е Александра отново да затвърди мястото си в европейския елит. Целта е финал и попадане в топ 15, но при чисто изпълнение има реален потенциал за по-предно класиране,“ коментира специално за БНР Найден Боричев, бивш национален състезател, а сега треньор и коментатор по Eurosport.

Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността
Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

Кратката програма на мъжете, в която ще играе нашият Александър Златков, е в четвъртък от 15:10 часа. Той за трети път ще стартира на европейски шампионат, а в Шефилд ще се изправи срещу 30 съперници, сред които действащият европейски шампион Лукаш Бритцги от Швейцария и сребърният медалист Николай Мемола от Италия. Бронзовият медалист от миналата година Адам Сяо Хим Фа от Франция няма да участва в първенството, което донякъде отваря битката за по-предни позиции.

„При мъжете всяка грешка тежи двойно. Александър има потенциала да направи много силна кратка програма, но при такава конкуренция е нужно и малко спортно щастие,“ допълни Боричев, като подчерта, че Златков работи върху четворен скок и може да поеме риск, ако стигне до волната програма.

Един от любопитните акценти на шампионата отново ще бъде съперничеството между братята Михаил и Александър Селевко от Естония, които през миналата година завършиха съответно седми и девети.

В надпреварата при спортните двойки са заявени 17 дуета, а при танците на лед – 30. Най-голям интерес предизвиква френската двойка Лоранс Фурние-Бодри и Гийом Сизерон, която, въпреки че беше сформирана едва през 2025 година, вече е сочена за основен фаворит за титлата.

Руските състезатели отново няма да участват на европейското първенство – отсъствие, което се усеща най-вече при жените и спортните двойки.

„Нивото в тези дисциплини спадна, но това дава възможност за други държави да се намесят в битката за медалите,“ смята Боричев.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

МакДейвид удължи точковата си серия до 19 мача, Ойлърс победиха Чикаго

МакДейвид удължи точковата си серия до 19 мача, Ойлърс победиха Чикаго

  • 13 яну 2026 | 10:46
  • 260
  • 0
Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

  • 13 яну 2026 | 09:20
  • 871
  • 0
Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

  • 13 яну 2026 | 09:14
  • 541
  • 0
14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

  • 13 яну 2026 | 09:03
  • 571
  • 0
Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

Детройт Ред Уингс извади от употреба номер 91 на Сергей Фьодоров

  • 13 яну 2026 | 08:51
  • 751
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 13 яну 2026 | 08:46
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31670
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6770
  • 6
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27152
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16765
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31659
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14312
  • 2