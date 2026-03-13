Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Колорадо победи Сиатъл, Никита Кучеров достигна 1100 точки в кариерата си

  • 13 март 2026 | 11:01
  • 122
  • 0
Лидерът в Националната хокейна лига Колорадо надделя с 5:1 над домакина Сиатъл и с актив от 97 точки продължава да води в класирането.

Нейтън КакКинън се отличи с гол и три асистенции за успеха, а Мартин Нечас добави попадение и асистенция за шестата победа в последните седем мача на тима.

Никита Кучеров даде две асистенции и вече има 1100 точки в кариерата си в лигата, а Тампа Бей с наложи над гостуващия Детройт с 4:1. Кучеров е отбелязал 391 гола и 709 асистенции в 863 мача от редовния сезон и стана едва 14-ият играч в историята извън Северна Америка, който достига тази граница. Гейдж Гонсалвес и Джейк Генцел се разписаха по два пъти за домакините.

Водачът в Източната конференция Каролина загуби с 1:3 домакинството си на Сейнт Луис и остана с 88 точки. Джими Снагеруд вкара две попадения, а Джордън Бинингтън отрази 31 удара за победата на гостите.

Сам Ранхарт реализира в 2:20 минута на продължението, а защитаващият титлата си Флорида постигна трети пореден успех след 2:1 над гостуващия Кълъмбъс. Райнхарт записа и асистенция при изравнителния гол на Сам Бенет в началото на третата част. Преди това Адам Фантили беше дал аванс на гостите в 33-ата минута.

Флорида събра 69 точки, като при оставащи 17 мача до края на редовния сезон отборът изостава на 9 точки от място в плейофите.

Вилям Еклунд се отличи с гол и асистенция при успеха на Сан Хосе с 4:2 в залата на Бостън, а вратарят Алекс Неделкович допринесе с 39 спасявания.

Матю Нийс завърши с попадение и три асистенции, а Торонто надделя над гостуващия Анахайм с 6:4 и прекъсна серия от осем поредни загуби. Вратарят Джоузеф Уол парира 36 изстрела, а канадците спечелиха за първи път след осем поражения в собствената си зала от 10 януари насам.

Джон Бийчър отбеляза два гола в един мач за първи път в кариерата си и помогна на Калгари да се справи с 5:4 с домакина Ню Джърси.

Джейсън Робертсън изпъкна с два гола и две асистенции, а Далас разгроми гостуващия Едмънтън със 7:2. Джейми Бен също се разписа два пъти, а Уайът Джонстън добави гол и две асистенции. Тексасците са в серия от 14 поредни мача поне с точка, като спечелиха 13 от тях и заемат второ място в лигата с 92 точки.

Травис Конечни единствен вкара при дузпите и осигури победата на Филаделфия над домакина Минесота с 3:2.

Ню Йорк Рейнджърс постигна трети последователен успех след 6:3 в залата на Уинипег. Алекси Лафрениер, Гейб Перо и Тай Картай завършиха с по гол и асистенция за гостите.

Конър Бедард реализира 63 секунди преди края на продължението за победата с 3:2 над Чикаго над домакина Юта. Бедард добави и асистенция, а с гол и асистенция завърши и Тайлър Бертузи.

