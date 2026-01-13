Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

  • 13 яну 2026 | 09:20
  • 551
  • 0
Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

С напълно завършени програми и без здравословни проблеми Александра Фейгин замина вчера за участие на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Англия) – последния голям шампионат преди Олимпийските игри в Милано–Кортина.

В навечерието на надпреварата българската състезателка премина през един от най-деликатните моменти в подготовката си – опит за смяна на кънките. Подобна промяна рядко се прави толкова близо до голям старт, а Фейгин бързо взима решението да не рискува излишно.

„Първите дни с новите кънки ми бяха супер удобни, но на третия ден си възпалих десния крак и реших, че няма да рискувам“, разказа тя пред БНР  и допълни: „Връщам се на старите кънки. Може би по-нататък пак ще се пробвам с новите, но сега сигурността е по-важна.“

Здравето остава основният приоритет за най-добрата българска фигуристка преди европейския шампионат.

„Най-важното е, че съм здрава. Нямам контузии и това за мен е решаващо“, подчерта Фейгин. Тя допълни, че подготовката върви по план, но във фигурното пързаляне всичко се решава в конкретния ден.

„Колкото и да си готов, като излезеш на леда, понякога може нищо да не се получи. Надявам се обаче да покажа добър и стабилен резултат.“

Програмите за сезона вече са напълно завършени. Преди около месец Фейгин бе на лагер при хореографа си Беноа Ришо в Грузия, където заедно доизчистиха последните детайли.

„На този етап смятам, че програмите изглеждат добре и завършени“, каза тя.

Коя от двете – кратката или волната – ѝ носи повече увереност?

„Те са много различни. Зависи от деня. Но може би волната ми е по-на сърце, повече ми харесва“, призна състезателката.

По отношение на очакванията си за Европейското първенство Фейгин остава вярна на своя прагматичен подход и не си поставя фиксирани цели за класиране.

„Всички момичета са много силни. Аз никога не гледам другите – гледам да си свърша моята работа и да съм удовлетворена от това, което съм показала. Мястото вече не зависи само от мен“, категорична е тя.

Шампионатът в Шефилд е и важна спирка по пътя към второто олимпийско участие в кариерата ѝ. За разлика от първите Игри, преминали при строги противоепидемични мерки и празни зали, този път очакванията са различни.

„Тогава беше все едно излизам на тренировка – без публика, с маски и ограничения. Сега ще е по-лежерно, ще има хора по трибуните и това дава енергия“, каза Фейгин и завърши:

„Смятам, че в Милано ще бъде много готино преживяване.“

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

  • 12 яну 2026 | 16:34
  • 787
  • 0
МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

  • 12 яну 2026 | 15:38
  • 1302
  • 0
Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

  • 12 яну 2026 | 10:30
  • 984
  • 2
Банско приема най-важния старт в сноуборда

Банско приема най-важния старт в сноуборда

  • 12 яну 2026 | 10:19
  • 3814
  • 3
България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

  • 12 яну 2026 | 09:07
  • 789
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 яну 2026 | 06:49
  • 3796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 7729
  • 9
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30393
  • 42
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7498
  • 2
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 33155
  • 28
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 25832
  • 8
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 31919
  • 10