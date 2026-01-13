Фейгин пробва нови кънки преди Европейското, но избра сигурността

С напълно завършени програми и без здравословни проблеми Александра Фейгин замина вчера за участие на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Англия) – последния голям шампионат преди Олимпийските игри в Милано–Кортина.

В навечерието на надпреварата българската състезателка премина през един от най-деликатните моменти в подготовката си – опит за смяна на кънките. Подобна промяна рядко се прави толкова близо до голям старт, а Фейгин бързо взима решението да не рискува излишно.

„Първите дни с новите кънки ми бяха супер удобни, но на третия ден си възпалих десния крак и реших, че няма да рискувам“, разказа тя пред БНР и допълни: „Връщам се на старите кънки. Може би по-нататък пак ще се пробвам с новите, но сега сигурността е по-важна.“

Здравето остава основният приоритет за най-добрата българска фигуристка преди европейския шампионат.

„Най-важното е, че съм здрава. Нямам контузии и това за мен е решаващо“, подчерта Фейгин. Тя допълни, че подготовката върви по план, но във фигурното пързаляне всичко се решава в конкретния ден.

„Колкото и да си готов, като излезеш на леда, понякога може нищо да не се получи. Надявам се обаче да покажа добър и стабилен резултат.“

Програмите за сезона вече са напълно завършени. Преди около месец Фейгин бе на лагер при хореографа си Беноа Ришо в Грузия, където заедно доизчистиха последните детайли.

„На този етап смятам, че програмите изглеждат добре и завършени“, каза тя.

Коя от двете – кратката или волната – ѝ носи повече увереност?

„Те са много различни. Зависи от деня. Но може би волната ми е по-на сърце, повече ми харесва“, призна състезателката.

По отношение на очакванията си за Европейското първенство Фейгин остава вярна на своя прагматичен подход и не си поставя фиксирани цели за класиране.

„Всички момичета са много силни. Аз никога не гледам другите – гледам да си свърша моята работа и да съм удовлетворена от това, което съм показала. Мястото вече не зависи само от мен“, категорична е тя.

Шампионатът в Шефилд е и важна спирка по пътя към второто олимпийско участие в кариерата ѝ. За разлика от първите Игри, преминали при строги противоепидемични мерки и празни зали, този път очакванията са различни.

„Тогава беше все едно излизам на тренировка – без публика, с маски и ограничения. Сега ще е по-лежерно, ще има хора по трибуните и това дава енергия“, каза Фейгин и завърши:

„Смятам, че в Милано ще бъде много готино преживяване.“