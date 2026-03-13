Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 13 март 2026 | 07:57
  • 128
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 13-ти март (петък) редовният сезон на НХЛ на САЩ и Канада предложи богата програма от цели 14 мача. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бостън Бруинс - Сан Хосе Шаркс 2:4 (0:1 0:1 2:2)

Бъфало Сейбърс - Вашингтон Кепиталс 1:2 (1:0 0:1 0:1)

Каролина Хърикейнс - Сент Луис Блус 1:3 (1:0 0:1 0:2)

Ню Джърси Девилс - Калгари Флеймс 4:5 (1:2 1:2 2:1)

Тампа Бей Лайтнинг - Детройт Ред Уингс 4:1 (0:0 1:0 3:1)

Торонто Мейпъл Лийфс - Анахайм Дъкс 6:4 (1:2 1:2 2:1)

Флорида Пантърс - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:1* след продължение - 1:1 (0:0 0:1 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Далас Старс - Едмънтън Ойлърс 7:2 (3:0 2:2 2:0)

Минесота Уайлд - Филаделфия Флайърс 2:3* след продължение и дузпи - 2:2 (0:1 2:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Уинипег Джетс - Ню Йорк Рейнджърс 3:6 (0:1 2:1 1:4)

Юта Мамът - Чикаго Блекхоукс 2:3* след продължение - 2:2 (0:0 1:0 1:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Ванкувър Канъкс - Нашвил Предейтърс 4:3* след продължение и дузпи - 3:3 (1:0 0:2 2:0) в редовното време 0:0 в продължението, 1:0 при дузпите

Вегас Голдън Найтс - Питсбърг Пенгуинс 6:2 (1:0 2:2 3:0)

Сиатъл Кракен - Колорадо Аваланч 1:5 (0:3 1:1 0:1)

В утрешния 13-ти март (събота) се очертава далеч по-скромна програмна схема от само два мача след полунощ и още три късно вечерта от следващия поток.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

11 години по-късно ЦСКА е отново шампион по хокей

11 години по-късно ЦСКА е отново шампион по хокей

  • 13 март 2026 | 01:25
  • 1562
  • 1
Тотото с подкрепа за Малена Замфирова

Тотото с подкрепа за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 22:23
  • 4317
  • 2
Владимир Илиев намери място в топ 10 на Световната купа по биатлон в Естония

Владимир Илиев намери място в топ 10 на Световната купа по биатлон в Естония

  • 12 март 2026 | 18:52
  • 1728
  • 4
Легенда в северната комбинация казва "сбогом"

Легенда в северната комбинация казва "сбогом"

  • 12 март 2026 | 15:48
  • 793
  • 0
Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри

Стела Янчовичина завърши 16-а в гигантския слалом на Паралимпийските игри

  • 12 март 2026 | 15:46
  • 940
  • 2
Треньорът по биатлон на Германия опериран от рак след Олимпиадата

Треньорът по биатлон на Германия опериран от рак след Олимпиадата

  • 12 март 2026 | 13:26
  • 1576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 32760
  • 119
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 1843
  • 5
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 1165
  • 4
Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

Джордж Ръсел зададе темпото в единствената тренировка в Китай

  • 13 март 2026 | 06:40
  • 4330
  • 1
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 23524
  • 10
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 11221
  • 5