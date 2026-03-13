Резултати от НХЛ

В ранните часове на 13-ти март (петък) редовният сезон на НХЛ на САЩ и Канада предложи богата програма от цели 14 мача. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бостън Бруинс - Сан Хосе Шаркс 2:4 (0:1 0:1 2:2)

Бъфало Сейбърс - Вашингтон Кепиталс 1:2 (1:0 0:1 0:1)

Каролина Хърикейнс - Сент Луис Блус 1:3 (1:0 0:1 0:2)

Ню Джърси Девилс - Калгари Флеймс 4:5 (1:2 1:2 2:1)

Тампа Бей Лайтнинг - Детройт Ред Уингс 4:1 (0:0 1:0 3:1)

Торонто Мейпъл Лийфс - Анахайм Дъкс 6:4 (1:2 1:2 2:1)

Флорида Пантърс - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:1* след продължение - 1:1 (0:0 0:1 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Далас Старс - Едмънтън Ойлърс 7:2 (3:0 2:2 2:0)

Минесота Уайлд - Филаделфия Флайърс 2:3* след продължение и дузпи - 2:2 (0:1 2:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Уинипег Джетс - Ню Йорк Рейнджърс 3:6 (0:1 2:1 1:4)

Юта Мамът - Чикаго Блекхоукс 2:3* след продължение - 2:2 (0:0 1:0 1:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Ванкувър Канъкс - Нашвил Предейтърс 4:3* след продължение и дузпи - 3:3 (1:0 0:2 2:0) в редовното време 0:0 в продължението, 1:0 при дузпите

Вегас Голдън Найтс - Питсбърг Пенгуинс 6:2 (1:0 2:2 3:0)

Сиатъл Кракен - Колорадо Аваланч 1:5 (0:3 1:1 0:1)

В утрешния 13-ти март (събота) се очертава далеч по-скромна програмна схема от само два мача след полунощ и още три късно вечерта от следващия поток.