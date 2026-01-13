Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. 14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

  • 13 яну 2026 | 09:03
  • 91
  • 0
14 фигуристки с олимпийски квоти, включително Александра Фейгин, ще участват на Европейското

Изключително съперничество по-малко от месец преди олимпиадата ще има при жените на Европейското първенство по фигурно пързаляне тази седмица в Шефилд (Англия).

При дамите участва и шампионката на България Александра Фейгин, а сред нейните съпернички в британския град са още 13 състезателки, които като нея имат квоти за Милано. Миналата година Фейгин завърши 14-а на първенството на Стария континент и любопитното е, че сега в Шефилд ще играят първите 15 отпреди 12 месеца. За участие са записани общо 38 момичета, като първите 24 от кратката програма се класират за волната. За Фейгин това е седмо участие на Европейски шампионат.

При мъжете за трети път на такъв форум ще ни представя Александър Златков. Негови съперници в Шефилд са 30 фигуристи. Сред тях е миналогодишният шампион Лукаш Бритцги от Швейцария, както и сребърният медалист Николай Мемола от Италия. Бронзовият Адам Сяо Хим Фа от Франция  обаче пропуска шампионата.

Любопитното е, че първенството отново изправя един срещу друг двама братя - естонците Михаил и Александър Селевко, които миналата година завършиха съответно седми и девети.

Спортните двойки в Шефилд са 17, а танцовите - 30, като с огромен интерес се очаква представянето на Лоранс Фурние-Бодри и Гийом Сизером. Френският дует беше сформиран през 2025 година, но вече е фаворит за титлата във всяко състезание, в което участва. Според прогнозите е много възможно именно Фурние-Бодри и Сизерон да свалят от европейския трон шампионите от последните три първенства Шарлен Гиняр и Марко Фабри от Италия.

При танците в Шефилд Чехия е представена от две двойки брат и сестра. Това са Натали Ташлерова и Филип Ташлер, както и Катерина Мразкова и Даниел Мразек.

Състезателната програма на Европейското първенство започва в 14:55 часа в сряда с кратката програма на спортните двойки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

  • 12 яну 2026 | 16:34
  • 761
  • 0
МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

  • 12 яну 2026 | 15:38
  • 1273
  • 0
Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

  • 12 яну 2026 | 10:30
  • 971
  • 2
Банско приема най-важния старт в сноуборда

Банско приема най-важния старт в сноуборда

  • 12 яну 2026 | 10:19
  • 3760
  • 2
България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

  • 12 яну 2026 | 09:07
  • 780
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 яну 2026 | 06:49
  • 3788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 4171
  • 3
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 25020
  • 37
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 34635
  • 25
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 28649
  • 25
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 22101
  • 7
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 27200
  • 8