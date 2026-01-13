Мира Андреева си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида

Поставената под номер 3 Мира Андреева (Русия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Аделаида (Австралия) с награден фонд 1,2 милиона долара.

18-годишната тенисистка спечели двубоя си срещу Мари Боузкова (Чехия) с 6:3, 6:1 за малко над час. Чехкинята проби съперничката си още в първия гейм от мача, но до края на откриващия сет Андреева върна брейка и добави още един, за да поведе. Във втората част рускинята реализира три пробива и с лекота си осигури участие в следващата фаза, където ще срещне победителката от мача между австралийките Мая Джойнт и Айла Томлянович.

All gas, no brakes 🏎️



Mirra Andreeva goes full speed ahead into the quarterfinals, defeating Bouzkova in straight sets!#AdelaideInternational pic.twitter.com/Ma2HY6wSUH — wta (@WTA) January 13, 2026

Виктория Мбоко (Канада) също продължава в третия кръг след успех над рускинята Анна Калинская с 6:2, 3:6, 7:6(6). В оспорвания трети сет Мбоко спаси мачбол при 5:6 гейма и подаване на съперничката, а след това отрази още един мачбол при 5:6 точки в тайбрека и с три поредни разигравания стигна до крайната победа.

A LATE NIGHT THRILLER IN ADELAIDE! 🌙



Vicky Mboko defeats Kalinskaya in a three set battle.#AdelaideInternational pic.twitter.com/wIK6O3B7My — wta (@WTA) January 13, 2026

В следващия кръг тя ще се изправи срещу защитаващата титлата си и втора поставена Мадисън Кийс (САЩ) или Тереза Валентова (Чехия).

Останалите мачове от днешния ден бяха от първия кръг, а в най-интересния от тях Маркета Вондроушова (Чехия) отстрани Людмила Самсонова (Русия) с 6:1, 4:6, 6:2. В следващия кръг чехкинята ще се изправи срещу Кимбърли Биръл (Австралия), която елиминира Анастасия Потапова (Австрия) с 6:4, 6:4.

Рускинята Даяна Шнайдер отстрани Лейла Фернандес (Канада) със 7:5, 6:3 и ще играе във втория кръг срещу Катерина Синиакова (Чехия), която пък победи Даяна Ястремска (Украйна) с 6:0, 6:1 за 53 минути.

Юлия Путинцева (Казахстан), която премина през квалификациите, победи Далма Галфи (Унгария) с 6:4, 6:4. В следващия кръг казахстанката ще срещне Ема Наваро (САЩ).

Квалификантката Тереза Валентова (Чехия) се класира напред след отказване на Елена Остапенко (Латвия) при резултат 7:5, 3:2 в полза на чехкинята.

Представителката на домакините Мая Джойнт победи София Кенин със 7:6(3), 6:4.