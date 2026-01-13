Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мира Андреева си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида

Мира Андреева си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида

  • 13 яну 2026 | 15:49
  • 383
  • 0
Мира Андреева си осигури участие на четвъртфиналите в Аделаида

Поставената под номер 3 Мира Андреева (Русия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Аделаида (Австралия) с награден фонд 1,2 милиона долара.

18-годишната тенисистка спечели двубоя си срещу Мари Боузкова (Чехия) с 6:3, 6:1 за малко над час. Чехкинята проби съперничката си още в първия гейм от мача, но до края на откриващия сет Андреева върна брейка и добави още един, за да поведе. Във втората част рускинята реализира три пробива и с лекота си осигури участие в следващата фаза, където ще срещне победителката от мача между австралийките Мая Джойнт и Айла Томлянович.

Виктория Мбоко (Канада) също продължава в третия кръг след успех над рускинята Анна Калинская с 6:2, 3:6, 7:6(6). В оспорвания трети сет Мбоко спаси мачбол при 5:6 гейма и подаване на съперничката, а след това отрази още един мачбол при 5:6 точки в тайбрека и с три поредни разигравания стигна до крайната победа.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу защитаващата титлата си и втора поставена Мадисън Кийс (САЩ) или Тереза Валентова (Чехия).

Останалите мачове от днешния ден бяха от първия кръг, а в най-интересния от тях Маркета Вондроушова (Чехия) отстрани Людмила Самсонова (Русия) с 6:1, 4:6, 6:2. В следващия кръг чехкинята ще се изправи срещу Кимбърли Биръл (Австралия), която елиминира Анастасия Потапова (Австрия) с 6:4, 6:4.

Рускинята Даяна Шнайдер отстрани Лейла Фернандес (Канада) със 7:5, 6:3 и ще играе във втория кръг срещу Катерина Синиакова (Чехия), която пък победи Даяна Ястремска (Украйна) с 6:0, 6:1 за 53 минути.

Юлия Путинцева (Казахстан), която премина през квалификациите, победи Далма Галфи (Унгария) с 6:4, 6:4. В следващия кръг казахстанката ще срещне Ема Наваро (САЩ).

Квалификантката Тереза Валентова (Чехия) се класира напред след отказване на Елена Остапенко (Латвия) при резултат 7:5, 3:2 в полза на чехкинята.

Представителката на домакините Мая Джойнт победи София Кенин със 7:6(3), 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Циципас загуби от 87-ия в света на старта в Аделаида

Циципас загуби от 87-ия в света на старта в Аделаида

  • 13 яну 2026 | 13:34
  • 520
  • 0
Монфис каза "сбогом" на Оклънд след загуба от Марожан

Монфис каза "сбогом" на Оклънд след загуба от Марожан

  • 13 яну 2026 | 12:52
  • 454
  • 0
Яник Синер атакува постижението от три поредни титли на Новак Джокович в Мелбърн

Яник Синер атакува постижението от три поредни титли на Новак Джокович в Мелбърн

  • 13 яну 2026 | 12:08
  • 387
  • 0
Винъс Уилямс отпадна още на старта в Хобарт

Винъс Уилямс отпадна още на старта в Хобарт

  • 13 яну 2026 | 09:59
  • 578
  • 0
Кралят пристигна в Мелбърн! Новак проведе първа тренировка пред феновете в Австралия

Кралят пристигна в Мелбърн! Новак проведе първа тренировка пред феновете в Австралия

  • 13 яну 2026 | 08:58
  • 2740
  • 1
Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Глазгоу

Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Глазгоу

  • 12 яну 2026 | 22:50
  • 1147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31523
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6622
  • 6
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27074
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16720
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31518
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14238
  • 2