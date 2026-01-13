Популярни
Росица Денчева се класира за втория кръг в Анталия

  13 яну 2026 | 15:00
Росица Денчева се класира за втория кръг в Анталия

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка победи убедително рускинята Даря Лодикова с 6:2, 6:1 за около час и четвърт. Тя поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи две серии от по три гейма, за да триумфира.

Поставена под номер 8 в надпреварата е Денислава Глушкова, която ще започне срещу квалификантка.

На двойки Росица Денчева и Бианка Барбулеску (Румъния) ще играят в първия кръг срещу Джина Дитман (Германия) и Анастасия Запаринюк (Украйна).

Друг изцяло български дует - Мелис Расим и Беатрис Спасова, пък ще стартира срещу представителките на домакините Айше Байлан и Зара Къркан.

