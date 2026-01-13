Пейтън Уотсън и Скоти Барнс са играчи на седмицата в НБА

Денвър Нъгетс постига резултати и без най-големите си звезди. Заслугите, съвсем сигурно, принадлежат и на Пейтън Уотсън, който получи наградата за играч на седмицата в НБА. В един момент Денвър остана без стартовата си петорка. "Златните буци" от известно време са и без най-добрия си играч Никола Йокич. Въпреки това, резултатите не закъсняха. През изминалата седмица отборът на Дейвид Аделман записа три победи в четири мача. В нито един от тези четири мача сръбският център не игра, докато Джамал Мъри пропусна три.

Никола Йокич - треньорът!

Това обаче даде шанс на Пейтън Уотсън да блесне и той получи и наградата за играч на седмицата на Запад. Той записа средно по 24,5 точки, 8 борби и 4 асистенции на мач през седмицата. Уотсън стана третият играч на Денвър с това признание през сезона, след Йокич и Мъри. Ласкавото звание на Изток получи Скоти Барнс. Торонто Раптърс записа три победи, а той имаше средно по 22 точки, 6,3 борби и 6 асистенции.

NBA Players of the Week for Week 12.



West: Peyton Watson (@nuggets)

East: Scottie Barnes (@Raptors) pic.twitter.com/TfhcXvoJ3l — NBA (@NBA) January 12, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages