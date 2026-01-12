Никола Йокич - треньорът!

Суперзвездата на Денвър Нъгетс Никола Йокич влезе в ролята на треньор на съотборниците си в една от паузите по време на мача от редовния сезон с Милуоки Бъкс. Камерите уловиха момент, в който облеченият в костюм сръбски център дава наставления на играчите на "Златните буци" с немалка доза страст.
Победа за "болница Денвър"! Шоуто на Янис срещу Нъгетс не беше достатъчно за Бъкс
Въпреки проблемите си с контузии в състава, Денвър надви "Елените" със 108:104. Самият Йокич също в момента е извън строя, възстановявайки се от травма в коляното.
Денвър в момента заема трето място в класирането на Западната конференция с 26 победи и 13 загуби.
Снимки: Gettyimages