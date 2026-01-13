Алкарас копира ли Джокович?

Настоящият №1 в света Карлос Алкарас пристигна в Мелбърн, а първите кадри от тренировките му предизвикаха голям интерес сред обществеността. Мнозина забелязаха значителна промяна в неговия сервис, твърдейки, че движението е почти идентично с това, което изпълнява Новак Джокович.

Социалните мрежи бързо се нажежиха от коментари. "Абсолютно идентична версия на сервиса на Новак. Интересно", написа един потребител в Twitter. Друг добави: "Ясно е мотивиран от движението на Новак. Странен избор."

Djokovic and Alcaraz serves, side by side pic.twitter.com/WdzgBixP09 — The Big Three (@Big3Tennis) January 13, 2026

Както обикновено, мненията бяха разделени, като имаше и такива, които използваха възможността за критика. "Трябва също така да удря топката 20 пъти, ако иска да сервира като Новак“, гласеше един от коментарите.

За да разрешат дилемата, феновете се обърнаха и към изкуствения интелект, който потвърди, че сервисът на испанеца много прилича на този на Джокович, но Алкарас внася много повече сурова сила.

Alcaraz and Sinner together again, now in Melbourne pic.twitter.com/bRx2nuEbeL — José Morgado (@josemorgado) January 13, 2026

Докато се анализира ходът на Алкарас, най-добрият тенисист на всички времена Новак Джокович също проведе тренировка в Мелбърн, като негов спаринг партньор беше Иржи Лехечка.

Първото излизане на сърбина на корта този сезон беше наблюдавано от няколко хиляди зрители.