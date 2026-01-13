Популярни
Алкарас копира ли Джокович?

  • 13 яну 2026 | 14:28
  • 1145
  • 0
Настоящият №1 в света Карлос Алкарас пристигна в Мелбърн, а първите кадри от тренировките му предизвикаха голям интерес сред обществеността. Мнозина забелязаха значителна промяна в неговия сервис, твърдейки, че движението е почти идентично с това, което изпълнява Новак Джокович.

Социалните мрежи бързо се нажежиха от коментари. "Абсолютно идентична версия на сервиса на Новак. Интересно", написа един потребител в Twitter. Друг добави: "Ясно е мотивиран от движението на Новак. Странен избор."

Както обикновено, мненията бяха разделени, като имаше и такива, които използваха възможността за критика. "Трябва също така да удря топката 20 пъти, ако иска да сервира като Новак“, гласеше един от коментарите.

За да разрешат дилемата, феновете се обърнаха и към изкуствения интелект, който потвърди, че сервисът на испанеца много прилича на този на Джокович, но Алкарас внася много повече сурова сила.

Докато се анализира ходът на Алкарас, най-добрият тенисист на всички времена Новак Джокович също проведе тренировка в Мелбърн, като негов спаринг партньор беше Иржи Лехечка.

Първото излизане на сърбина на корта този сезон беше наблюдавано от няколко хиляди зрители.

