Циципас загуби от 87-ия в света на старта в Аделаида

  • 13 яну 2026 | 13:34
  • 137
  • 0
Циципас загуби от 87-ия в света на старта в Аделаида

Александър Вукич сложи край на обещаващия старт на сезон 2026 на Стефанос Циципас, побеждавайки го 6:7(3), 6:7(5) в първия кръг на турнира от категорията АТР 250 в Аделаида, Австралия.

Циципас завърши с баланс 3-0 на “Юнайтед Къп” миналата седмица и изглеждаше възроден след бурната за него 2025 г., в която изпадна от топ 20 за първи път от 2018 -а насам.

Но 87-ият в света Вукич го надигра за 1 час и 54 минути. През това време Циципас реализира 13 аса и не спечели нито един от четирите си точки за пробив. Представителят на домакините от своя страна направи шест аса и реализира четири точки за пробив.

“Централният корт тук е много специален и е доста препълнен. Оценявам подкрепата на всички, които ми помогнаха днес. Това беше страхотна победа за мен”, заяви Вукич след успеха.

Във втория кръг австралиецът ще играе срещу италианеца Андреа Вавасори, който елиминира канадеца Габриел Диало с 6:3, 7:6(4).

