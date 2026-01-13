Боян Йорданов с 16 точки, Арис с 10-а поредна победа в Гърция

Бившият национал Боян Йорданов и неговият Арис (Солун) записаха 10-а поредна победа във Висшата лига на Гърция.

Арис се наложи като гост над Александруполис с 3:0 (25:23, 25:15, 25:17) в мач от 10-ия кръг.

Преди мача домакините изненадаха приятно Супер Бобо и му връчиха специален плакет за развитието на волейбола в Гърция.

42-годишният Боян Йорданов стана най-резултатен в мача с 16 точки (2 аса, 3 блока, 52% ефективност в атака - +11).

Марио Петков влезе като резерва във втората част, но не записа точка.

Така Арис е лидер във временното класиране с актив от 28 точки (10 победи).

Ден по-рано Арис победи отново Александрополис също с 3:0 гейма, но Боян Йорданов не игра в този двубой.

“Двубоят бе прекъснат, след като ураганен вятър със скорост от 160 км в час се изви над Александрополис. С цел безопасност на състезателите и зрителите домакините прекъснаха двубоя за известно време, след което бе доигран”, заяви бившият национал Боян Йорданов специално пред Sportal.bg.