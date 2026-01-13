Барселона с 10-годишен договор с Евролигата, следват Реал Мадрид и Фенербахче

Популярни
  • 13 яну 2026 | 14:07
  • 374
  • 0
Испанският гранд Барселона потвърди ангажимента си към Евролигата, подписвайки десетгодишен договор, което засилва стабилността на най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол, пише SDNA. С този ход каталунците си осигуряват присъствие в надпреварата за следващото десетилетие.

Очаква се Реал Мадрид да последва същия път, като въпреки лекото забавяне, приписвано на развитието около Чаби Алонсо във футболния отдел, се смята за сигурно, че ще подпише подобно споразумение през следващите дни.

В същия контекст, действащият шампион Фенербахче също ще потвърди дългосрочното си оставане, като подписването вече се счита за формалност.

Снимки: Imago

