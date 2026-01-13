Яник Синер атакува постижението от три поредни титли на Новак Джокович в Мелбърн

Яник Синер се завръща на Откритото първенство на Австралия с целта да спечели трета поредна титла, като той ще се опита да наложи ниво на доминация, което бе характерно на Новак Джокович в Мелбърн, анализира "Ройтерс".

24-годишният италианец пристига в Мелбърн при абсолютно различни обстоятелства в сравнение с преди 12 месеца, когато защитата на титлата му остана в сянката на допинг казуса при него, за който бе наказан да не играе три месеца.

Сега бурята е зад него и Синер в отлична форма за битката на сините кортове след забележителна 2025, в която единственият му сериозен съперник бе световният номер 1 Карлос Алкарас.

"Чувствам, че съм по-добър играч от миналата година", каза Синер, след като победи Алкарас във финала на заключителния Мастърс. "Честно казано, беше страхотен сезон. Много, много победи, не толкова загуби. От всички загуби се опитах да извлека позитивните неща и да се опитам да се развия като играч. Чувствам, че това се случва по много добър начин", каза още италианецът.

Сега целта на Синер е трета поредна титла в Мелбърн, което за последно е правено от Новак Джокович между 2019 и 2021. Тази цел ще бъде преследвана неуморно с точния, метрономичен ритъм от дъното на корта, който е подкрепен от постоянство на робот.

След като владее напълно контрола и постоянството, Синер работи и върху щипката магия - тази спонтанност, която я има при Алкарас.

"Развивам се по позитивен начин, особено при сервиса. От дъното на корта все още е непредвидимо. Има поле, в което мога да се развивам. Трудно е и защото трябва да оцениш съперника си. Карлос е невероятен играч. Трябва да преминеш границите си", коментира още Синер.

Съперничеството между двамата вече беляза повечето турнири, но още не са играчи финал в Мелбърн, като всичките знаци са, че това ще се случи точно през тази година.