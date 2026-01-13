Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер атакува постижението от три поредни титли на Новак Джокович в Мелбърн

Яник Синер атакува постижението от три поредни титли на Новак Джокович в Мелбърн

  • 13 яну 2026 | 12:08
  • 103
  • 0
Яник Синер атакува постижението от три поредни титли на Новак Джокович в Мелбърн

Яник Синер се завръща на Откритото първенство на Австралия с целта да спечели трета поредна титла, като той ще се опита да наложи ниво на доминация, което бе характерно на Новак Джокович в Мелбърн, анализира "Ройтерс".

24-годишният италианец пристига в Мелбърн при абсолютно различни обстоятелства в сравнение с преди 12 месеца, когато защитата на титлата му остана в сянката на допинг казуса при него, за който бе наказан да не играе три месеца.

Сега бурята е зад него и Синер в отлична форма за битката на сините кортове след забележителна 2025, в която единственият му сериозен съперник бе световният номер 1 Карлос Алкарас.

"Чувствам, че съм по-добър играч от миналата година", каза Синер, след като победи Алкарас във финала на заключителния Мастърс. "Честно казано, беше страхотен сезон. Много, много победи, не толкова загуби. От всички загуби се опитах да извлека позитивните неща и да се опитам да се развия като играч. Чувствам, че това се случва по много добър начин", каза още италианецът.

Сега целта на Синер е трета поредна титла в Мелбърн, което за последно е правено от Новак Джокович между 2019 и 2021. Тази цел ще бъде преследвана неуморно с точния, метрономичен ритъм от дъното на корта, който е подкрепен от постоянство на робот.

След като владее напълно контрола и постоянството, Синер работи и върху щипката магия - тази спонтанност, която я има при Алкарас.

"Развивам се по позитивен начин, особено при сервиса. От дъното на корта все още е непредвидимо. Има поле, в което мога да се развивам. Трудно е и защото трябва да оцениш съперника си. Карлос е невероятен играч. Трябва да преминеш границите си", коментира още Синер.

Съперничеството между двамата вече беляза повечето турнири, но още не са играчи финал в Мелбърн, като всичките знаци са, че това ще се случи точно през тази година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Глазгоу

Димитър Кузманов преодоля първия кръг в Глазгоу

  • 12 яну 2026 | 22:50
  • 1078
  • 0
Полуфиналистката от "Ролан Гарос" Лоис Буасон отказа участие в първия за годината "мейджър"

Полуфиналистката от "Ролан Гарос" Лоис Буасон отказа участие в първия за годината "мейджър"

  • 12 яну 2026 | 16:10
  • 638
  • 0
Касаткина елиминира Сакари на старта в Аделаида, две от поставените отпаднаха

Касаткина елиминира Сакари на старта в Аделаида, две от поставените отпаднаха

  • 12 яну 2026 | 15:39
  • 1820
  • 0
Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

Арина Сабаленка има за цел да си върне титлата от Australian Open

  • 12 яну 2026 | 12:11
  • 566
  • 0
Съпрузи ще бъдат съдии на стол на България - Белгия за Купа „Дейвис“

Съпрузи ще бъдат съдии на стол на България - Белгия за Купа „Дейвис“

  • 12 яну 2026 | 12:08
  • 549
  • 0
Томова запази позиции в класацията на WTA

Томова запази позиции в класацията на WTA

  • 12 яну 2026 | 10:54
  • 733
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 7956
  • 64
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 5448
  • 5
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 10852
  • 15
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 1688
  • 1
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 34377
  • 46
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 14135
  • 6