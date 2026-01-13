Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов с нов съотборник в Локомотив (Новосибирск)

Мони Николов с нов съотборник в Локомотив (Новосибирск)

  • 13 яну 2026 | 11:22
  • 506
  • 0

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който вече за 10-и сезон е воден от Пламен Константинов, привлече нов волейболист.

30-годишният посрещач Фьодор Воронков, който до сега бе част от Динамо-ЛО (Сосновий Бор), вече е волейболист на Локомотив и бе представен от клуба, веднага след трудната победа над МГТУ в Москва.

Очаква се към Динамо-ЛО да се присъедини центърът на Локомотив Юрий Бражнюк.

Воронков вече се присъедини към Локомотив и още в следващия мач на Симеон Николов и компания като гост на Газпром-Югра в Сургут тази събота в 16:00 часа ще може да дебютира за новия си клуб.

Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!
Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!

Очаква се Воронков да помогне на клуба от Новосибирск да замени белгиеца Сам Деру, който се лекува в момента от онкологично заболяване.

С привличането на Фьодор Воронков, който по-рано е играл за Нова (2016–2019), Зенит, Казань (2019–2021) и Зенит, Санкт Петербург (2021–2024), посрещачите в Локомотив стават четирима заедно с Омар Курбанов, Александър Маркин и Егор Феоктисов.

