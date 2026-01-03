Сам Деру: Няма нито част от мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми!

Капитанът на Белгия и волейболист на водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) Сам Деру бе диагностициран с онкологично заболяване.

В руския тим 33-годишният посрещач е съотборник с разпределителя на националния ни отбор Мони Николов. Деру е във връзка с бившата националка Добриана Рабаджиева.

Сам Деру открито говори за годината си, която завърши с някои особено лоши новини. Изведнъж животът му буквално беше поставен на пауза. Сам Деру (33 години) беше диагностициран с рак през ноември. Капитанът на “Червените дракони” получи рецидив след рак на тестисите, диагноза, за която тихо претърпя операция през 2024 г.

Сам Деру сега говори пред sporza.be много откровено за ситуацията си.

„Няма нито част от мен мен, която да си мисли, че това е краят на кариерата ми“, остава позитивен той.

„Като цяло нещата вървят добре.“

Сам Деру се отпуска на дивана – и пред микрофона – с лека усмивка на лицето си по време на коледния период. Само по себе си това е впечатляващо. Защото капитанът на “Червените дракони” не е тук само за да говори за акцентите във волейбола, които са оформили неговата 2025 година. Не, диагнозата рак сега държи живота на топ играча в хватка.

„Вече съм в края на първия си седмичен терапевтичен цикъл. Има три цикъла, през които трябва да премина. В момента се възстановявам и се чувствам доста добре“, продължи Деру.

„Успях да прекарам празниците със семейството си. В добри условия. Така че изпитвам много малко странични ефекти. В това отношение съм много доволен.“

Ясно е: болестта не е повлияла на позитивното настроение на волейболиста.

Първи шок през 2024 г.

В края на ноември Сам Деру получи лошата новина.

„Удари ме като тон тухли“, казва той честно, преди да направи поразително признание.

„Всъщност започна година по-рано, през 2024 г. Една вечер седях на дивана в Русия и напипах бучка в тестиса си. Лекарят каза, че вероятно не е нищо, но че все пак трябва да го проверим. След това бях насочен към Университетската болница в Льовен, където се оказа, че имам рак на тестисите.“

Гръм от ясно небе.

И все пак ситуацията тогава беше съвсем различна от сегашната.

„Открихме го много бързо, което беше много положително. Оперираха ме още същия ден. Тестисът ми беше отстранен и няколко седмици по-късно се оказа, че не се нуждая от последваща терапия. Всичко беше изчезнало“, продължава Деру.

„Последващите сканирания постоянно показваха добри резултати, така че оттогава нататък прегледите станаха формалност.

❗️ SAM DEROO PO RAZ PIERWSZY

O SWOJEJ CHOROBIE:



🎙: - To wszystko zaczęło się jeszcze w 2024 roku. Zauważono guzek w jądrze. Poleciałem do Belgii, gdzie zdiagnozowano u mnie raka, natychmiast przeszedłem operację.



Wszystko udalo się załatwić w taki sposób, że nikt nie widział,… pic.twitter.com/p4VUBHjETx — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) January 3, 2026

Шансът за рецидив беше изключително нисък.

“Прогнозата бе отлична. Повече от 90% от хората се възстановяват с терапията.”

Толкова бързо, колкото диагнозата преобърна живота му, всичко се върна към нормалното.

„Винаги се отнасях към това като към всяка друга травма. Оперирах се, възстанових се и 4 до 5 седмици по-късно се върнах на игрището. По този начин успях да се справя добре в съзнанието си“, кима най-добрият волейболист на Белгия.

„Същото се случи и в края на ноември, когато трябваше „просто да легна в апарата“ за сканирането, защото се чувствах чудесно. Но няколко дни по-късно получих телефонно обаждане с лоши новини и съвет да се видя с професора възможно най-скоро.

“ Причината? Оказа се, че в лимфните възли са останали лоши клетки. Те са могли да се хранят сами за определен период и са причинили метастази. Този път няма ситуация, подобна на травма. Необходими са били 3 тежки дози химиотерапия, за да се изкорени болестта завинаги.

Но да седите и да не правите нищо? Не е в подробния план на Деру.

„Прогнозата е отлична. Повече от 90% от хората се възстановяват с три 3-седмични сесии терапия. Това ни вдъхновява. Много сме позитивни и наистина гледаме напред“, каза 33-годишната звезда.

Професорът каза още, че мога да бъда отново във форма след 2 месеца терапия. И ако има едно нещо, което притежавам, това е решителност и постоянство. Всички тези години в чужбина те правят устойчив. Психическата борба

И все пак, удари ме.“ Защото, въпреки че капитанът на “Червените дракони” е великият ментор на най-добрите отбори в света в съблекалнята, той не би могъл да натрупа опит с настоящата си ситуация по време на игралната си кариера. „Така че беше трудно през първите няколко дни“, размишлява Деру. „Особено когато беше съобщено от клуба и и целият волейболен свят се хвърли върху него. Беше трудно.

Скоростта, с която животът му внезапно се промени, също изненада нашия сънародник.

„Спомням си добре момента и никога няма да го забравя... Бях в болницата, приятелката ми (б.р. Добриана Рабаджиева) беше с мен и ми сложиха първата химиотерапия. Тогава наистина си мислиш: “Събуди ме от този кошмар.“

Ще трябва да продължим да живеем със страха през следващите няколко години, защото всеки последващ преглед ще бъде ужасяващ момент. Сам Деру Въпреки че Деру се държи за единствения път напред: напред.

„Благодарение на партньора ми и семейството ми, го преодолях доста бързо. Сега сме решени да преминем през терапията и да се върнем на правилния път. Няма нито капчица в мен, която да мисли, че това е краят на кариерата ми“, казва той решително. „Ще трябва да продължим да живеем със страха през следващите няколко години, защото всеки последващ преглед ще бъде шок. От друга страна, аз съм млад и имам силно тяло.“

И силна база за подкрепа. Братът и адвокатът на Деру, например, споделиха подкрепата си, като си обръснаха косата си.

„На Коледа загубих косата само като си търках главата“, казва Деру за новата си реалност – отново с усмивка.

„Синът ми ме видя плешив и си помисли, че е „зловещо“. Това е конфронтиращ факт, но забелязах, че всички свикват след няколко минути и получавам много подкрепа.“

Адвокатът на Деру изразява съчувствието си към топ волейболиста. Бъдеще на и извън игрището Затова Деру завинаги ще запомни 2025 г. като годината на много възходи и падения. „

Имаше толкова много акценти, като спечелването на третата поредна национална титла в Русия със Зенит (Казан). Стартът в новия ми клуб, Локомотив (Новосибирск), също беше добър. Световното първенство с “Драконите” създаде положителна атмосфера в Белгия и засили самочувствието на отбора“, спомня си той.

„А след това дойде и ъперкътът с диагнозата рак.“

Но именно начинът, по който новият му работодател в Сибир се справи с цялата ситуация, дава на Деру допълнително гориво.

„Също така съм много благодарен за начина, по който съобщиха диагнозата ми. Клубът продължава да ме подкрепя и не подписва с нови играчи, например. Така че се надявам да мога да допринеса в края на сезона.“

Да бъда с националния отбор на Европейското първенство ме прави хипермотивиран.

„Да бъда на Европейското първенство с националния отбор ме прави хипермотивиран“, казва капитанът с блясък в очите.

„Да визуализирам този план ми дава много енергия.“ Защото, макар Деру да е спечелил почти всичко, което може да се спечели в клубовете му в Полша и Русия – с изключение на титлата в Шампионската лига – основната му цел в кариерата остава непроменена дори след диагнозата.

„Да бъда на Игрите в Лос Анджелис с “Драконите”. След Световното първенство произнесох реч пред младия отбор, в която казах, че наистина вярвам в това. Коленете ми сега си почиват, за да удължа кариерата си дотогава“, заключава Деру, както започна: с усмивка. И така той навлиза в 2026 г. с позитивна нотка, като всички му пожелават отлично здраве и вечни мечти.

