Фюри тренира в Тайланд за завръщане на ринга

Тайсън Фюри се подготвя за поредното си завръщане в спорта. Британецът тренира в Тайланд, далеч от камерите, но споделя с феновете си част от лагера му.

„Това са неща, които хората обикновено не виждат. Няма шоу, няма светлина върху прожекторите. Само болката от това да ставаш всеки ден и да продължаваш напред. Всички виждат блясъка. Но никой всъщност не разбира какво ти причиняват дванадесет седмици тренировки", пише Краля на циганите.

„Победата се печели много преди да танцуваш под светлините", добавя бившият световен шампион.

Припомняме, че след втора загуба по точки от съперника си в тежка категорияаОлександър Усик, за три от четирите големи световни титли през декември 2024-а, Фюри сложи край на професионалната си кариера месец по-късно. Това не е първи случай, в който англичанинът обявява оттегляне от спорта, но се завръща скоро след това.